Reversió? Però per a qui?

Aquesta reversió hauria de beneficiar les diferents classes de la societat

Actualitzada 05/12/2018 a les 21:24

Des del Govern s’està apostant pel creixement econòmic d’Andorra i es multipliquen les actuacions destinades a promocionar el país a l’estranger i a augmentar en conseqüència el nombre de turistes que ens visiten cada any. Així doncs, es destina una partida molt important del pressupost estatal a desenvolupar diferents accions encaminades a assolir aquest objectiu: el Cirque du Soleil durant l’estiu, la difusió de campanyes publicitàries en diferents mitjans de comunicació estrangers, l’organització d’esdeveniments esportius molt mediatitzats com ara el Tour de França, la Vuelta, la recent Gala de la FIM o la Copa del Món d’esquí alpí, que tindrà lloc el 2019 a Soldeu, etcètera. I passo d’enumerar el nombre de subvencions que s’atorguen des de l’Estat als organitzadors d’esdeveniments nacionals que tenen ressò internacional i suposadament atrauen turisme (Ultra Trail, Skimo, etcètera). Entenc que aquests diners públics (destinats a la promoció del país, recordem-ho) han de tenir una reversió posterior o, dit d’una altra manera, han de retornar i beneficiar el país (ja que en cas contrari parlaríem d’una mala gestió estatal). I entenc també que aquesta reversió hauria de beneficiar les diferents classes de la societat, siguin empresaris, autonòms o treballadors. No obstant això, és de notorietat pública que aquesta reversió no repercuteix de cap manera en la classe treballadora (siguin públics o privats), ja que les condicions laborals són cada vegada més dures i els salaris no augmenten malgrat que el cost de la vida sigui cada vegada més elevat (em demano com una família pot sobreviure avui en dia pagant els lloguers desorbitats que solen demanar els propietaris i guanyant el sou mínim). I sembla, quan sentim la classe empresarial, que aquesta reversió tampoc els afecta (al contrari, sembla que els ingressos són cada vegada menors). La meva pregunta és, doncs, reversió? Però per a qui?