El 'culebró' de la mútua

Actualitzada 05/12/2018 a les 06:46

El tema de la mútua de funcionaris s’ha convertit en un autèntic serial sense límits, a l’estil d’un culebró del canal Telenovelas. A tall d’exemple posaré les declaracions del portaveu de la plataforma sindical i president de l’Associació de Bombers d’Andor­ra (ABA): fa pocs dies desmentia el forat de 300.000 euros ocasionat a la mútua de funcionaris i negava que alguns haguessin cobrat dues vegades la baixa sense retornar els diners per voluntat pròpia. Poc després acusava la mútua d’apropiació indeguda per quedar-se amb diners dels empleats públics de forma incorrecta, per aquells que contràriament a cobrar el doble encara no havien cobrat. Més endavant demanava accions legals per aquells que han cobrat per duplicat i encara no han tornat els diners, instant a portar aquests funcionaris a la Batllia. I l’endemà mateix dir que cap funcionari ha comès irregularitats en la mútua. Quan diu la veritat aquest sindicalista? A qui representa aquest portaveu? Evidentment ja no representa al SEP i al Sipaag, que s’han desmarcat de la plataforma sindical. Un sindicat ha de defensar i promoure els interessos laborals dels treballadors, de tots i sense mentir, i si alguns d’aquests treballadors no compleixen la Llei ho ha de denunciar, no passar constantment d’un costat a l’altre. I no pot permetre que el seu portaveu faci aquestes declaracions contradictòries. Tot plegat ha dut a trencaments a la plataforma sindical, comunicats a les xarxes socials i a la premsa amb xifres un tant inconnexes que no passaré a enumerar i a desconnectar encara més els funcionaris del sector privat. Un autèntic escàndol que ja veurem com acaba, si es que acaba en alguna cosa.