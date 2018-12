Dia internacional del voluntariat

La nostra borsa de voluntaris compta amb centenars d’efectius al país, de totes les edats i de col·lectius diferents, que donen el millor de si mateixos

Actualitzada 05/12/2018 a les 06:47

Olga Gelabert Fàbrega

El 17 de desembre de 1985, l’Assemblea General de les Nacions Unides va establir que el 5 de desembre seria el Dia internacional dels voluntaris. Amb aquesta resolució es pretenia conscienciar les nacions de la importància vital del voluntariat en tots els seus àmbits.

Andorra sempre ha estat compromesa amb el voluntariat. Des de fa dècades, són moltes les entitats que gràcies a l'ajuda dels voluntaris han pogut dur a terme un gran nombre de projectes. Tenim la gran sort que la nostra població sempre respon quan se li demana que participi, i això es pot aconseguir quan podem comptar amb unes estructures sòlides, que afavoreixen i asseguren la implicació dels ciutadans.

A títol d’exemple, m’agradaria subratllar la gran participació de voluntaris en esdeveniments com la Vuelta, el Cirque du Soleil o els Jocs Special Olímpics. Esdeveniments que s’han pogut dur a terme i que han estat tot un èxit gràcies al voluntariat.

Quan faig balanç de la salut del voluntariat al nostre país em sento satisfeta, ja que cada any s’incrementa el nombre de voluntaris. La participació desinteressada dels voluntaris aporta cada dia a la nostra societat una mica d’il·lusió, i ajuda que es puguin materialitzar molts projectes. La nostra borsa de voluntaris compta amb centenars d’efectius al país, de totes les edats i de col·lectius diferents, que donen el millor de si mateixos i que han aconseguit que tots els actes en els quals participen esdevinguin un èxit.

M’agradaria recordar totes les entitats socials, culturals, mediambientals, esportives o internacionals que amb els esforços de moltes persones aporten cada dia el seu granet de sorra per tenir una societat millor. Hem de seguir estant sempre al costat de les nostres entitats que treballen constantment amb el suport dels voluntaris. La seva tasca és primordial, i de segur que sense el seu compromís sovint les administracions no podrien arribar a donar resposta.

Vull expressar una vegada més el meu agraïment i tot el meu suport a totes les entitats i a tots els voluntaris i les voluntàries del nostre país.

Bon Dia del voluntariat!



*Olga Gelabert Fàbrega, Ministra de Cultura, Joventut i Esports