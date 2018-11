Ens hem de veure més

Actualitzada 27/11/2018 a les 20:52

Qui no hagi vist encara l’anunci viral #TenemosQueVernosMás d’una marca espanyola de licors, l’hi recomano. L’espot publicitari, penjat a YouTube, ha rebut un gran nombre de visites en només pocs dies de publicació. No sé si l’anunci assoleix l’objectiu de promocionar els productes de la marca, però el que sí que aconsegueix és generar una reflexió sobre el poc temps que passem amb les persones que estimem.

En la pàgina web de la marca apareix una eina que permet determinar el temps que ens queda per passar amb les persones més properes, després d’introduir-hi algunes dades personals i fent uns càlculs estadístics. Els resultats posen la pell de gallina. El psicòleg que apareix a l’espot, ens recorda que no tenim consciència que el temps que ens queda per viure és limitat. El vídeo, amb un toc de duresa i emoció, posa en evidència el fet que passem més temps davant les pantalles, mirant la televisió o connectats a internet, que amb els amics, la parella o la família.

L’espot publicitari, amb un to altament dramàtic, no fa referència ni a la feina ni a les obligacions que –no ho oblidem– també ens limiten el temps que podem dedicar als altres. La campanya se centra únicament en l’estil de vida que estem adoptant i que ens resta estones per passar amb les persones que estimem. Dediquem més temps a accions lligades amb les noves tecnologies que a les persones properes. La manera de relacionar-nos amb els altres està canviant. Les xarxes socials ens permeten estar virtualment més interconnectats però, en realitat, cada vegada som més individualistes. Hem deixat enrere l’esforç per quedar amb els que estimem i mantenir els vincles que tenim. Pensem que estant virtualment connectats ja en tenim prou i que, més endavant, ja trobarem una estona per passar amb les persones que ens importen. Però en realitat el temps que ens queda és limitat i preciós. Gaudim-lo doncs amb les persones que més estimem.

