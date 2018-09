Quin paper dona el Govern al Consell?

L’executiu només ha complert el 27% de les propostes de resolució en 8 anys

En finalitzar cada un dels debats d’orientació política, igual que amb els monogràfics celebrats sobre política social –a iniciativa del PS– i sanitat, els grups parlamentaris podem presentar el que es coneix com a propostes de resolució. Es tracta de votacions que serveixen per encarregar al Govern la realització de determinades actuacions. Per poder ser aprovades necessiten que una majoria dels 28 consellers generals, representants de la sobirania popular, hi donin suport.

Ara que fa tot just dues setmanes vam celebrar el darrer debat d’orientació de Toni Martí com a cap de Govern, i per tant és bon moment per fer un balanç. Al llarg d’aquestes dues darreres legislatures, el Consell General ha aprovat un total de 48 propostes de resolució i d’acord. Saben quantes han estat acomplertes per l’executiu demòcrata? Només 13. Tan sols el 27%.

Es tracta d’una situació greu i que ens genera cert desconcert al voltant de quina és la importància que, des del Govern, li donen a aquestes resolucions parlamentàries. Per un costat, el cap de Govern no va donar cap explicació sobre aquest bagatge durant el debat d’orientació. Per l’altre, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va apuntar que al seu entendre aquestes propostes eren, simplement, “recomanacions”.

La sensació que ens fa és, al cap i a la fi, que per a DA, aquestes propostes de resolució adoptades pels representants de la sobirania popular són pràcticament paper mullat; el Govern sembla no sentir-se concernit per les mateixes i pràcticament ens podem demanar quin sentit poden tenir els debats al Consell General si el Govern ni rendeix comptes ni executa les propostes que emanen del Consell.

Tenim ara un cas ben concret al davant amb el futur de l’edifici de Ràdio Andorra. Fa uns mesos, via moció aprovada de forma unànime per tots els grups de la cambra, es va aprovar ubicar a aquest històric edifici les dependències de Ràdio i Televisió d’Andor­ra. Ara, el Govern, sense ni tan sols haver comentat prèviament la decisió al Consell ni portar-lo per debatre’l de nou, anuncia que hi situarà el ministeri d’Exteriors. Dimarts sabrem per part del Govern a què respon aquesta forma de fer i com de fonamentada està la decisió.