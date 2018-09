Vota per a la infància

Actualitzada 24/09/2018 a les 21:11

Ja tenim dates per a les pròximes eleccions generals, la primavera del 2019, i ja ha començat el ball de noms de candidats, d’acords entre partits i de tot allò que les acompanya. Hi ha un acord, però, que tothom hauria de tenir molt clar, i és que la infància no ha de tenir color polític i que els aspectes que els afecten directament o indirectament han de formar part dels programes electorals i del futur govern.

Caldria que escoltéssim els mateixos infants abans de fer els programes. Tot i que no tenen dret a vot, sí que són drets dels infants, la participació i ser escoltats segons la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Aquells que tenim la sort de participar en els Consells Infantils dels diferents comuns, sabem que s’aprèn molt d’ells, que fan grans propostes i presenten millors solucions. I a més els ajuda a entendre aspectes relacionats amb les eleccions i de la democràcia.

I hem de pensar que infància no és només educació, benestar social o protecció. El seu benestar present i futur també depèn de programes econòmics i laborals, de polítiques d’igualtat, de mesures de conciliació familiar, d’un pressupost amb perspectiva d’infància perquè qualsevol proposta els afecta. En el darrer Observatori de la Infància, es detectava que les famílies amb menors que tenen privació material augmentava de l’1,6% el 2016 a un 4,1%. Si els salaris són precaris o l’accés a l’habitatge es complica, els infants ho pateixen. Si els pares no els poden dedicar temps de qualitat, no tenen temps per compartir amb ells des de ben petits, ells en són els més perjudicats. I cada nen, nena, adolescent o jove ha de tenir una oportunitat justa i l’esperança d’un futur millor sense desigualtats, sense iniquitats.

Les eleccions són una gran oportunitat per posar les qüestions sobre la infància en el centre del debat polític i aquells que votem tenim la responsabilitat de fer-ho pensant en aquells que encara no ho fan.