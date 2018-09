Setembre, inici del final

Es deuen voler aprovar les assignatures suspeses durant el curs

Després d’un estiu magre (dades del sector turístic) es presenta un setembre gras i carregat. Avui mateix el cap de Govern, en el debat d’orientació política pot anunciar el seu candidat a mode de testament polític (?) i, encara que ara ja no cal, la data de les pròximes eleccions.

A mi m’agradaria que fos l’inici del final. Hem tingut dos legislatures d’un Govern de DA marcades per una buidor de projectes, de suspensió (per sort) d’alguns, per fracassos (anunciats), per capricis i per absència de planificació i ara els arriben les preses amb un nombre de projectes de llei a tràmit parlamentari de difícil assumpció: reforma del codi de l’Administració; tècniques de reproducció humana assistida, preservació del medi natural, la biodiversitat i del paisatge, i aviat el pressupost del 2019, quan estan a tràmit el codi de procediment civil, les tres lleis laborals i la llei de Funció Pública, la de mesures urgents per a l’habitatge de lloguer, la d’igualtat o la de transició energètica i canvi climàtic... Totes elles necessiten un debat i un treball a fons, i tal com es plantegen difícilment tiraran endavant, i si ho fan serà amb la majoria que aplica el “corró” i podent ser, per dir alguna cosa, de poca qualitat legislativa. Una concentració forasse-nyada, un embús legislatiu amb 32 textos que cal aprovar de la manera que sigui, és clar. L’altre dia algú deia que era qüestió d’assessors i especialistes. I mentrestant, els projectes prioritaris han quedat als calaixos, com la reforma del sistema sanitari o la reforma de la CASS.

