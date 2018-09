El teló s'aixecarà demà

Actualitzada 16/09/2018 a les 07:59

Antoni Martí obre demà el dar­rer debat d’orientació política de la legislatura. Tot i la gran quantitat de textos, molts d’ells cabdals, que estan en diferents fases del tràmit parlamentari, coincideixo amb qui afirma que el DOP d’enguany serà més de balanç que una altra cosa, ja que les eleccions estan a tocar. L’atenció estarà centrada en l’anunci de la data electoral que farà el cap. Estrany seria que no fossin quan toca, atesa la feina que hi ha pendent encara. Sumarà per als que manen, si és que es tanca, i serà arma electoral en forma d’incompliment, si no es tanca, per a la resta. Serà el primer acte de campanya fora de termini a cara descoberta, malgrat que, insisteixo, la precampanya està desbocada des de fa mesos. Un cop el cap digui la data, serà com si el síndic posés en verd el semàfor, a l’estil de les sortides de l’F1. Des d’aquell moment, tot serà un compte enrere fins a la data en qüestió. I la veritat és que hi ha diferents velocitats entre els participants a la cursa. Qui més avançada té la feina, sense cap mena de dubte, són Liberals d’Andorra i el Partit Socialdemòcrata. Tenen cap de llista nacional (cada partit un, of course) i acord de llistes conjuntes, fins al que sé, garantides a tres par­ròquies, les dues centrals més Encamp. Un volum pròxim als setze mil electors entre les tres, ja que a banda del resultat de la territorial, resolt de forma majoritària, cal tenir en compte l’impacte a la nacional de cada parròquia, per la proporció que signifiqui. Altres van més tard en alguns temes. DA no té cap de llista confirmat, ni tampoc, encara SDP. Quatre llistes es van presentar a la nacional del 2015. I el dubte ara rau en el paper d’Unió Laurediana i Independents de la Massana i la possible tercera, quarta o cinquena via. I si l’anunci de la Candidatura Sobiranista d’Eusebi Nomen, presentada a finals de juny, agafa finalment forma de llista electoral. Sola o en companyia d’altres.