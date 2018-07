Una feina ben feta

Tres condicions laborals necessàries per anar contents a la feina

Actualitzada 16/07/2018 a les 06:46

Perquè una persona gaudeixi de la seva feina l’empresa li ha de facilitar tres coses. La primera, un salari digne. La segona, la possibilitat d’accedir a la formació continuada. La tercera, la conciliació de la vida personal, professional i familiar. Anem a pams.

Un salari digne és aquell que et permet viure dignament al país de residència. Per saber quin és el sou proporcionat al cost de la vida a Andorra, cal fer estudis acurats. Em temo que encara no s’han fet. Per tant, tot el que sigui discutir sobre aquest aspecte, sense dades precises, serà com fer-ho sobre els sexe del àngels, símbol de discussió fútil i interminable.

La formació continuada ha de ser en horari laboral; a més, les aules de formació i les empreses han d’acordar uns programes adaptats al procés d’aprenentatge de cada persona. Aquesta iniciativa crearà un cercle virtuós eficaç, tant per a les persones ocupades com per a les que es trobin en situació de desocupació forçada.

Finalment, i no menys important, facilitant la conciliació, laboral i familiar, s’aconsegueix la fidelitat al lloc de treball d’aquells que dediquen un terç del seu temps, diari, a un projecte compartit. Aconseguir l’equilibri entre treball i família proporciona beneficis, tant a les famílies com a les empreses.

Per tant, se’ns gira feina. Per una banda, als treballadors per aconseguir millors condicions salarials, oferint a canvi un increment del valor afegit que aporten al seu lloc de treball.

Per l’altra, als empresaris, implementant un sistema de formació, així com de conciliació laboral i familiar, que permeti l’augment del grau de satisfacció dels assalariats.

També al Govern, que hi té mot a fer. Primer de tot, calculant, amb dades contrastades, quin és el salari digne que Andorra ha d’assolir. A continuació, adaptant el codi de relacions laborals, per tal de permetre el cercle virtuós de la formació i la conciliació.

L’idea és incrementar l’índex de felicitat nacional bruta, per tal de reactivar l’economia. Perquè quan es treballa a gust, les relacions entre nosaltres, amb els altres, amb els clients i amb els turistes, són millors. I el comerç són relacions.