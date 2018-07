Actualitzada 13/07/2018 a les 21:00

El 29 de maig del 1954 es va reunir per primera vegada l’anomenat club Bilderberg a proposta del conseller polític polonès exiliat Joseph Retinger en un hotel que portava aquest nom. L’objectiu, reunir líders nord-americans i europeus per enfortir llaços en un moment en què les relacions es trobaven deteriorades per l’aplicació del pla Marshall i els moviments anticapitalistes. Anualment, des de llavors unes 130 persones, dirigents polítics, actors econòmics i membres de la reialesa de tot el món, es reuneixen a porta tancada en hotels exclusius sota fortes mesures de seguretat i secretisme hermètic. El denominador comú dels assistents, ser les persones més influents de cada país. Objectiu, tot i que rarament transcendeixen les converses varien. Al voltant del club hi ha una teoria conspiradora de voler imposar una economia planificada capitalista. Per a molts és un govern ocult a l’ombra que té només una trentena d’assistents fixos. La idea del govern a l’ombra que simbolitza aquest club és la mateixa del poc poder dels governs davant els mercats i els lobbies econòmics. Les idees que defensen els polítics cada cop tenen menys pes davant una economia globalitzada i per tant no ens ha d’estranyar que la línia que separa unes polítiques d’unes altres en funció del color del govern és cada vegada més prima i insignificant. Cada país té el seu petit i exclusiu club, que és on es prenen les decisions, fora del focus mediàtic, de les urnes i la bonica democràcia.