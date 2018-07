Atreveix-te a ser feliç

Actualitzada 11/07/2018 a les 20:39

Eva López

Valora el que tens, el que sents, el que ets, tot el que t’envolta. Supera el que et fa mal i lluita pel que vols perquè això és la felicitat. Atreveix-te.

Ara que estem a l’estiu, sent el que t’envolta, paladeja els olors, toca les textures de la vida, el vent i els colors del món.

Camina, somriu i escolta la cançó que t’agrada. Balla sense sabates i seu al terra, estira’t, tanca els ulls i gaudeix del moment.

Canta tot el que puguis, fluixet o tan alt com puguis, canta com ho sentis en aquell moment. Oblida’t de tot.

Ves al cine, menja crispetes i riu o plora amb la pel·lícula. Deixa anar les teves emocions. Estima i no et cansis mai de dir-ho i de demostrar-ho. Fes esport, però un que t’agradi, que et faci sentir bé i fes-ho per tu, per trobar-te bé. I no per intentar ser la persona que no ets.

Llegeix, descobreix les lletres fantàstiques que estan al nostre abast, i ves a la biblioteca, recupera la pau i la tranquil·litat de llegir en un món ple de llibres, revistes i diaris.

Medita, troba l’equilibri del cos i la ment. És bàsic trobar la pau interior i estar en ordre amb nosaltres mateixos.

Respira profundament, omple tot el teu cos d’aire i sigues conscient de com torna a sortir. Concentra’t en on ets i en les parts del teu cos, una per una, dona la identitat i la importància que es mereix a cada extremitat i òrgan per un moment. És el miracle de la vida humana.

Sigues feliç amb el que tens, això és la base de tot, però no deixis de marcar-te fites personals. Analitza les situacions. Ningú diu que tot serà perfecte a la primera, però tot esforç sense dubtes té la seva recompensa, i com més gran sigui l’esforç, més gran serà la satisfacció personal per haver-ho aconseguit. Fixa’t sempre que a la vida sempre hi ha una segona oportunitat, aprofita-la.

En una paraula, viu, viu intensament cada dia, hora, minut i segon, i sobretot intenta fer-ho avui, demà potser sigui massa tard.