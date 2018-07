Naturlandia (comentaris)

Actualitzada 11/07/2018 a les 06:56

En el darrer escrit en què exposava els comptes de Naturlandia any a any no podia inserir cap comentari per motius evidents d’espai. Tampoc buscava cap responsable en concret ni culpables del desastre econòmic, que cadascú analitzi les dades a la seva manera i al seu bon entendre. Tan sols pretenia explicar que el parc ens costa de mitjana una pèrdua aproximada d’un milió i mig d’euros l’any des de la creació. Que l’endeutament és molt superior a aquesta pèrdua acumulada, a causa dels interessos i les inversions realitzades. Tan sols m’agradaria comentar que en un primer mandat, amb UL a la majoria, el de la creació del parc amb la inauguració del Tobotronc, les pèrdues van ser elevades en la creació els dos primers anys, això és del tot normal, i el resultat dels dos següents anys maquillats amb uns ingressos que no tenien res a veure amb el parc. En els següents quatre anys de mandat, encara amb la majoria d’UL, les pèrdues es van disparar, normal també si tenim en compte que en aquest mandat és quan s’inaugura el parc d’animals. Arribant al darrer mandat, aquest amb la majoria de Laurèdia en Comú, continuen les pèrdues, encara que disminuint, però segueix el mateix desgavell, la mateixa manca de transparència, les mateixes mentides i falses projeccions i el forat es va fent més gran, però ens diuen que no hi ha diners per tancar el parc. El proper mandat a venir el deute encara serà més elevat i el parc més car encara de tancar. En aquest escrit no poso cap nom, tan sols sigles polítiques, que cadascú en faci la valoració que estimi adequada.