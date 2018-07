Els valors de la Revolució Francesa

Tot i el temps transcorregut, encara són uns valors fràgils

Dissabte vinent, el nostre veí del nord celebrarà la seva festivitat nacional. Com és tradicional, a casa nostra, l’ambaixada de França obrirà les seves portes i el seu jardí per a commemorar aquesta diada. Abans de la Constitució, en el temps llunyà de la vegueria, aquesta recepció ja tenia un significat especial, atesos els nostres lligams històrics amb el Copríncep francès. Des d’aleshores, aquesta relació ha perdurat i, tot i les circumstàncies no sempre favorables, s’ha anat enfortint. Prova n’és, entre altres, el nombre creixent d’alumnes del Lycée que decideixen continuar els estudis a les universitats franceses o encara el recent atorgament de l’acord relatiu a la millora de la carretera que ens uneix a l’Arieja.

Ara bé, sembla oportú, atesos els temps convulsos que estem vivint, aprofitar aquest dia assenyalat per recordar el lema de la República Francesa: “Llibertat, Igualtat, Fraternitat.” En efecte, si bé sempre hem de ser prudents amb l’ús d’una terminologia que caracteritza una època negra de la història, sembla simptomàtic que Madeleine Albright, secretària d’Estat, o sigui ministra d’Afers Exteriors del president Clinton, hagi decidit publicar ara un llibre intitulat Feixisme: una preocupació.

Aquesta estadista s’inquieta de la situació actual, tant a Europa com als Estats Units, i posa en relleu unes quantes similituds preocupants amb els anys trenta del segle passat: un nacionalisme extrem, una fortalesa dels partits d’extrema dreta, l’absència de respecte per l’altre i uns dirigents polítics que usen i abusen de la demagògia. I és cert que no es pot negar que, en moltes contrades, la llibertat s’està esfumant, davant d’uns governants autoritaris. De la mateixa manera, el concepte d’igualtat cedeix el pas davant la crisi econòmica i social. Quant a la fraternitat, és suficient constatar l’actitud d’alguns estats, europeus o no, davant l’arribada de refugiats desesperats, per adonar-se que aquest sentiment no fa part del seu ideari.

Per tant, com no desitjar que aquest 14 de juliol serveixi per conscienciar tothom de la necessitat de cultivar i protegir aquests valors universals encara fràgils, tot i el temps transcorregut des de la Revolució Francesa.