Un acord més important que urgent

Hi ha la clara voluntat de respectar les especificitats del nostre país

Actualitzada 10/07/2018 a les 06:46

“Més important que urgent”, amb aquestes paraules la ministra Maria Ubach definia el que representa per a Andorra l’acord d’associació amb la Unió Europea, davant de l’equip negociador de la UE en la seva recent visita al nostre país.

Frase que respon a allò que han estat les negociacions fins ara. Unes negociacions llargues i complexes però amb la clara voluntat de totes les parts de reconèixer i respectar les especificitats del nostre país. I bona prova d’això ha estat l’acord assolit amb el període transitori de 30 anys per adaptar tot el sector relacionat amb el tabac. El període transitori més llarg donat mai per la Unió Europea a cap altre país.

Sorprèn, però, que davant de l’acord assolit, i que el propi sector ha dit públicament que el valora de forma molt positiva, apareguin representants de diverses forces polítiques posant el crit al cel: sembla que en comptes de mirar com hauria de ser Andorra a 30 anys vista, només mirem com era 30 anys enrere.

L’acord assolit en la part de lliure circulació de mercaderies dona molta confiança per encarar les negociacions per a la resta de llibertats que preveu l’acord d’associació. No només pel contingut de l’acord, sinó perquè ha posat de manifest la necessitat per part dels negociadors europeus de respectar les especificitats dels petits països. Una voluntat que ells mateixos van remarcar durant la seva visita en explicitar que caldrà trobar solucions específiques com la que té Liechtenstein per a la lliure circulació de persones.

Un cop finalitzada la negociació per la part de mercaderies, es faran les negociacions per la part de serveis, capitals i, finalment, la lliure circulació de persones. Sembla estrany que aquells que formen part de la comissió d’Exteriors del Consell General i a la qual es tramet tota la informació sobre l’avenç de les negociacions, surtin dient que hem deixat de banda els nostres professionals liberals. Ans al contrari: les reunions inicials mantingudes amb tots els sectors han servit per recollir totes les seves inquietuds, les quals es recolliran en els documents d’unes negociacions que, precisament a partir d’ara, és quan comencen. Sembla que a alguns només els interessi posar traves a un dels reptes més importants per al nostre país.