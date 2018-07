El barri del circ

És un actiu més del barri i no té intenció de deixar-se’l perdre

Estaven inquiets i volien trobar el seu lloc dins d’Andorra la Vella, però també dins l’oferta comercial de la capital. La incertesa i la preocupació pel seu futur va ser el pretext per unir esforços i començar a moure’s per definir què era allò que volien i cap a on volien anar. Van reivindicar que volien formar part de la vida comercial del país i ser un agent actiu i destacat en l’estratègia de futur en tot allò que tingués a veure amb la promoció econòmica.

I va arribar el Cirque du Soleil. Una aposta de país concebuda com un element de desestacionalització del turisme generant nova i inèdita oferta i oferint nous arguments per visitar Andorra. Es tracta d’un circ que augmenta l’atractiu d’un país però que dona vida a un barri i més enllà.

A Riberaygua i travesseres es respira i es palpa l’essència de l’esperit veïnal, entre persones que es demanen les unes a les altres com els van les coses, que comparteixen les vicissituds del dia a dia i que, sobretot, fan vida de barri i se’n senten. Per això van voler creure que l’arribada d’una proposta de primer nivell com la del Cirque seria el revulsiu a l’entorn del qual es podrien generar diversitat d’iniciatives, projectes i activitats que omplirien de vida la zona i que els permetria convertir la incertesa i inquietud en creativitat a cabassos.

Tant ha estat així que avui podem dir que el Cirque ja forma part de la zona: és un actiu més del barri i no té intenció de deixar-se’l perdre perquè l’ha acollit amb els braços oberts, l’ha integrat al seu imaginari i ha generat tota una dinàmica de projectes que prenen aquest esdeveniment com a punt de referència en la planificació i la promoció d’aquest sector. El Cirque és la millor notícia que podíem tenir, com a país, però sobretot com a oportunitat per tornar a les persones la confiança i les ganes de lluitar i de créixer. Tot això és el que representa el Cirque per als veïns, veïnes, comerços i empreses d’aquesta zona: una de les quatre zones a l’entorn de les quals es teixeix l’oferta comercial de la capital del país.

El Cirque és de Riberaygua i travesseres. Si en teniu algun dubte, passegeu-vos-hi durant aquest mes de juliol: topareu amb el Cirque du Soleil en tots els racons del barri, amb menús especials als restaurants, promocions als comerços, activitats complementàries i decoració amb motius de circ.