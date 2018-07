Una Andorra amb futur

Necessitem un Govern que aposti per la innovació i per l’emprenedoria

Actualitzada 06/07/2018 a les 07:10

Al nostre país viuen i s’estan formant moltes persones amb talent, amb ments creatives, emprenedores, que generen dia a dia idees i que es volen fer un lloc en un món que evoluciona a un ritme frenètic, quasi vertiginós. Persones que, des de diferents àmbits, treballen, pensen, imaginen, creen productes, esdeveniments, serveis per fer-nos la vida millor, més còmoda, més àgil i més feliç.

També la seva felicitat depèn de poder trobar espais en els quals poder desenvolupar tots aquests projectes i idees i que puguin esdevenir una realitat econòmica, en primer lloc, i després social, mitjançant, per exemple, la creació de llocs de treball o l’associació del nom d’Andorra a innovacions i desenvolupaments importants. No cal ni dir, perquè és del tot obvi, que, tant es tracti d’andorrans o de residents, el seu somni és poder tirar endavant aquests projectes i convertir-los en realitat a Andorra i que el país també els necessita per créixer, per poder evolucionar i per mirar cap al futur amb il·lusió i optimisme, sent l’espai en el qual creixen i es poden desenvolupar projectes emprenedors innovadors, creatius i que suposin una novetat.

No sentiu sana enveja de països que han apostat decididament pel talent, pels joves i pels creadors? En definitiva, per gent que té empenta, que vol tirar endavant projectes, fet que ha revertit en benefici del conjunt d’aquelles societats i que han generat llocs de treball, il·lusió, perspectiva i esperança en el futur i fins i tot orgull nacional.

Malauradament, la proposta del PS de regular la figura de l’emprenedor i d’impulsar formes de finançament com el crowdfunding no ha estat acceptada per la majoria de DA, com ja va passar anteriorment amb una regulació moderna de les cooperatives. Es tracta de dos fets que són només uns exemples del bloqueig que genera l’actual Govern a l’evolució i diversificació de la nostra economia.

L’altre dia escoltava en una conferència que “per avançar en el món econòmic actual és imprescindible mirar endavant amb fermesa”. El nostre país necessita un Govern amb una mentalitat de futur en positiu, que legisli per facilitar el desenvolupament de projectes innovadors, que posi les coses fàcils als inversors i especialment als emprenedors i a les idees de persones brillants.