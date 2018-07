Ferro a Alins

Actualitzada 05/07/2018 a les 21:05

Aquest cap de setmana al poble d’Alins, a la veïna Vall Ferrera, el cor del Parc Natural del Pirineu presidit per la Pica d’Estats, se celebrarà la IX Fira del Ferro, un certamen en el qual l’explotació i el forjat d’aquest mineral prenen un protagonisme cabdal amb una gran diversitat d’activitats. Són moltes les coses que ens uneixen amb els nostres veïns del Pallars, des de vincles familiars, fins a les tradicions culturals i populars, fent parada necessàriament per un passat productiu basat en l’explotació dels elements de la terra. I el ferro en té un paper essencial ja que en les nostres contrades del Pirineu la metal·lúrgia va ser una de les activitats econòmiques principals des del segle XVII fins a final del XIX. A Andorra li retem un merescut homenatge amb l’anomenada Ruta del Ferro ubicada a Ordino i amb paratges a les nostres muntanyes que ens rememoren el tràfic d’aquest mineral des de l’Arieja.

La Fira del Ferro d’Alins, que s’està fent des del 2010, posa en valor tot el que va significar per a una àmplia extensió geogràfica pirinenca l’explotació i aprofitament d’aquest metall. En aquesta novena edició Andorra hi serà present com a país convidat representat per l’Esbart de les Valls del Nord i els comuns d’Ordino i la Massana. Pot servir com a exemple de cooperació transfronterera en el projecte de la xarxa de municipis de ferro, però sent conscients que no hauríem de restar al marge de l’elaboració d’estratègies conjuntes per revaloritzar aquest patrimoni pirinenc.