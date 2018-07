El renovat Mercat de Sant Antoni i els Encants de Barcelona

Si baixeu a Barcelona no us ho perdeu. Podeu visitar el Mercat de Sant Antoni, remodelat, que s’ho val, i no us oblideu de les restes arqueològiques

A Barcelona s’acaba d’inaugurar la remodelació del Mercat de Sant Antoni, d’estil modernista, després d’anys de feina. No l’he vist encara però no tardaré a anar-hi. I hi aniré un diumenge al matí als Encants, a les parades de vell que l’envolten. Segons les impressions que he tingut, per la tele i la premsa escrita, l’acollida de venedors i veïns ha estat unànime: ha quedat molt bé. Tot­hom està content. Tant pel mercat com per tota la resta de troballes arqueològiques que s’han descobert i conservat. Ara el que cal és donar-li vida. Que sigui útil als veïns del sector.

El Mercat de Sant Antoni s’inicià l’any 1879 i és obra de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias, que, segons els entesos, es va inspirar en els edificis de les Halles, de París, i va ser construït per la important empresa metal·lúrgica Maquinista, Terrestre i Marítima. L’alcalde Francesc Rius i Taulet l’inaugurà el setembre de l’any 1882 (Rius i Taulet fou alcalde de la Ciutat Comtal en quatre ocasions dels anys 1858 al 1889. Impulsor de l’Exposició Universal del 1888).

El Mercat de Sant Antoni es compon de quatre cossos que formen una creu sobre les diagonals del quadrat de l’illa. Al centre de la creu, on conflueixen les quatre naus, un element octogonal a manera de cimbori que sobresurt per damunt de la teulada de les naus. És el més gran de Barcelona i ocupa una superfície total de 12.100 metres quadrats i una superfície comercial de 5.214 metres quadrats. Amb la reforma que l’ha mantingut tancat durant anys es passarà a uns 30.000 metres quadrats de superfície edificada i a 15.000 de superfície comercial. Durant les obres que es van iniciar el 10 d’octubre del 2009, es van tractar les troballes arqueològiques que s’havien identificat durant les prospeccions del ter­reny, integrant-les dins l’espai, fet que va provocar l’alteració del projecte inicial i la pèrdua de l’espai comercial. Es van localitzar trams de baluard i part del glacis del sistema defensiu de la Ciutat Comtal. I també es va localitzar un tram de l’antiga car­retera de Madrid de la segona meitat del segle XIX. Tot això es pot ara contemplar a part de l’edifici del mercat.

Mereix destacar-se l’excavació del baluard que va permetre obtenir bona part del seu sistema defensiu (fossat, contraescarpa, el camí cobert i el glacis), el qual s’ubicava davant del portal homònim. Em consta que tot plegat, el remodelat mercat i les restes recuperades, és molt visitat.

Aquest important projecte de restauració és obra dels arquitectes Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas i Olga Schmid, els quals van guanyar el concurs que fou convocat per l’ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Mercats.

Val a dir que els botiguers es van instal·lar provisionalment, mentre van tenir lloc les obres, en uns pavellons o carpes temporals habilitats a la Ronda de Sant Antoni i per al mercat dominical es va habilitar una tercera carpa situada al carrer d’Urgell que està activa només els caps de setmana.

El mercat en si, el seu interior, autèntic nucli aglutinador de l’edifici, és possiblement la part més important d’aquest conjunt. Els quatre espais triangulars, formats entre les naus i el perímetre del solar, tenien funcions logístiques fins que va començar la remodelació.

Algunes de les parades de l’antic Mercat de Sant Antoni tenien elements decoratius originals d’estil modernista –molt popular a començament del segle XX– com és el cas de la parada de carn que l’any 1909 va guanyar el concurs anual, dissenyada per l’Eduard Maria Balcells i que en l’actualitat es conserva al Museu d’Història de Barcelona.

Si baixeu a Barcelona no us ho perdeu. Podeu visitar el Mercat de Sant Antoni, remodelat, que s’ho val, i no us oblideu de les restes arqueològiques. I podeu anar als Encants de Sant Antoni que és com capbussar-se al passat: llibres, postals, medalles, monedes, records, trastos...

Aneu-hi amb temps sense pressa. Assaboriu l’encant de veure, tafanejar, regatejar... i segur que no marxareu amb les mans buides. Sempre hi ha una cosa, una postal, un llibre, una revista, un pòster, un cromo... que us captivarà.