Naturlandia (comptes)

Actualitzada 04/07/2018 a les 06:41

Davant la polèmica generada per les acusacions del PS, indicant la culpabilitat del mandat Pintat-Sangrà dels problemes financers de la parròquia laurediana amb Naturlandia i la defensa d’UL, exculpant Josep Pintat del col·lapse econòmic de Sant Julià de Lòria, tot culpant del mateix el tàndem Gil-Torrentallé, he fet una mena d’anàlisi dels resultats del parc dels dar­rers anys. Evidentment no tinc dades del resultat del 2017, encara que ja sabem que serà negatiu, a causa d’una nova injecció dinerària el 2018. El 2016 la pèrdua generada va ser d’1.667.608 euros, encara que aquesta no ha estat publicada pel Tribunal de Comptes, en no dipositar-los a temps el comú lauredià. El 2018 no penso que sigui gaire més bo, ni tampoc el 2019. Aquests anys són els del mandat de Laurèdia en Comú del senyor Josep Vila. Dins del mandat del tàndem Gil-Torrentallé, les pèrdues de Camp­rabassa van ser d’1.711.243 euros el 2015, 2.034.693 el 2014, 2.237.230 el 2013 i 1.925.021 el 2012. Una època evidentment nefasta per a la par­rò­quia. Pel que fa al mandat Pintat- Sangrà trobem una pèrdua el 2011 de 34.689 euros i un benefici el 2010 de 153.427 euros. Aquests resultats, però, estan camuflats amb uns ingressos no recurrents (extraordinaris) de 524.942 euros per al 2011 i de 838.468 euros per al 2010, corresponents a la utilització de l’abocador de runes procedents de la desviació laurediana. Segueix en aquest mandat una pèrdua de 819.963 euros el 2009 i de 754.884 euros el 2008, any de la inauguració del Tobotronc. Que cadascú en faci la seva valoració.