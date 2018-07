Inflació a la vista

Actualitzada 02/07/2018 a les 06:50

La setmana passada l’Eurostat va anunciar que la inflació de la zona euro al juny es va situar al 2%, superant l’objectiu d’estabilitat del Banc Central Europeu (BCE). A Andorra ha estat de l’1,5%. Com pot afectar això a les empreses andorranes?

La teoria econòmica ens diu que la inflació puja perquè els consumidors gasten més diners en tenir la sensació que la crisi s’ha acabat, i les empreses encara no han fet inversions per produir més quan- titat de productes. La conseqüència és clara, si tenim més clients que productes, el preu dels productes puja. La solució en aquests casos també és de manual: apujar el tipus d’interès. No obstant això, la mala situació econòmica i bancaria d’Itàlia és un motiu suficient perquè el BCE retardi l’apujada de tipus per donar oxigen a Italià i intentar que no surti de l’euro.

El 2019 s’elegirà un nou governador per al BCE, el candidat més probable és l’alemany Jans Weiderman, que iniciarà una política d’apujada de tipus constant, ja que com és sabut, als alemanys els posa molt nerviosos tenir una inflació alta i que la remuneració dels estalviadors alemanys que financen els veïns del sud d’Europa sigui nul·la (0%).

Portem molts anys amb interessos al 0%, i ens hem acostumat a endeutar-nos pagant un interès molt baix per finançar-nos. Amb l’apujada de la inflació, pujaran els tipus d’interès, i aquelles empreses que tenen un alt grau d’endeutament poden tenir dificultats per fer front als seus deutes. Davant d’aquesta situació les empreses han d’estar preparades. Amb el personal propi o amb l’ajuda d’experts externs, han d’elaborar plans de negoci per preveure l’impacte de l’apujada dels tipus d’interès i prendre mesures per gestionar la quantitat de deute que tenen i el previsible creixement de la despesa financera. La venda d’immobles o negocis diferents del principal de l’empresa ens poden proporcionar recursos per reduir el deute i afrontar aquesta situació.



* Vladimir Fernández Armengol, Soci de Crowe