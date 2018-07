Andorra Territori Influència

Qui troba bon padrí, ja ha corregut mig camí

Un objectiu del Govern actual, dit amb les seves paraules, és l’obertura i la liberalització de l’economia, amb la finalitat d’aconseguir un creixement sòlid. Però amb la recent decisió política d’adjudicar el casino a una proposta que es podria catalogar de Km0, sembla que no s’acaba d’anar pel bon camí. Les coses fetes al costat de casa estan de moda. És positiu afavorir els productes de proximitat. En certs àmbits, és millor comptar primer amb els d’aquí. Però amb l’adjudicació del casino a un grup únicament andorrà, s’ha perdut una oportunitat històrica d’enviar un missatge positiu, clar i contundent, a la comunitat inversora internacional. D’ençà de l’afer BPA, Andorra pateix una greu crisi de reputació. D’inversors estrangers amb solvència contrastada, de projectes empresarials amb visió a llarg termini, d’economia productiva creadora de llocs de treball, les dades són tossudes, i ens diuen que no n’hi ha. Mentre no es facin els canvis que ens pertoquen, continuarem sent un territori on la influència comptarà més que la sapiència; on des de la política es dirigiran les decisions dels concursos públics, tot disfressant-los d’imparcials, quan en realitat seran arbitraris. Per acabar amb això, la implantació del govern obert és primordial. Aquesta millora podria convertir-nos en un referent de la prestació de serveis, podria impulsar la participació ciutadana i alhora transformar la forma de relacionar-se que té l’Administració. Estònia n’és un bon exemple. Perquè si es vol un país on sigui agradable viure, si es vol aconseguir una major adhesió de la població al projecte comú, no n’hi ha prou de reclamar més transparència. Cal aspirar a més. Cal oferir claredat. Les persones volem veure les coses clares, abans d’implicar-nos i participar. Per això és necessari donar una garantia de claredat i seguretat, tant a la ciutadania com a les empreses estrangeres que vinguin a invertir. En definitiva, si en comptes d’haver-se atorgat la llicència del casino a un projecte local s’hagués concedit a un projecte mixt, amb participació de capital local i forà, s’hauria enviat un senyal claríssim que l’obertura és real. En consonància amb les campanyes que paguem. Amb fets i no paraules.