Actualitzada 29/06/2018 a les 20:17

El número de llistes electorals que poden concórrer a les pròximes eleccions creix de forma exponencial. Tot i que l’anunci de pactes i aliances feia pensar en una concentració per evitar la tan temuda dispersió del vot, sembla que serà més aviat tot el contrari i que podrien haver-hi fins a set o potser sis candidatures nacionals.

DA, que aspira a la reelecció però sense encara cap visible; Liberals d’Andorra i Partit Socialdemòcrata, que presentaran Jordi Gallardo i Pere López per separat per anar junts a les territorials; Unió Laurediana i Moviment Massanenc, que amb Josep Pintat valoren presentar llista pròpia nacional o fer un pacte amb DA; Socialdemocràcia i Progrés, amb Jaume Bartumeu al capdavant, que estaria valorant tornar-se a presentar a les eleccions; i el nou partit o agrupació d’Eusebi Nomen: Candidatura Sobiranista, que ha aparegut dar­rerament a la premsa després d’uns anys a l’ombra. Nomen és la darrera sorpresa que no ha desvelat qui l’acompa-nya o quins suports té, però que esgrimeix antieuropeisme com a eix diferenciador. Per tant, serien sis candidats a cap de Govern si no es presenten els Verds, que sí que ho han fet en altres ocasions, i si el grup d’opinió Virtus Unita no fa una evolució a candidatura nova. Per tant, podríem estar davant les eleccions més concorregudes i dividides. Tenint en compte un sistema electoral mixt que no afavoreix les minories i que premia la concentració, podem tenir davant un Consell General molt dispers obligat a fer equilibris propis del circ.