Explicant un acord pel canvi

No és un tots contra DA; és una entesa pel sí al diàleg i a noves formes de fer

Actualitzada 29/06/2018 a les 06:58

Eleccions generals. L’elector podrà votar Partit Socialdemòcrata o Liberals d’Andorra per separat a la llista nacional. Com que no anirem junts, no haurem renunciat a cap dels punts programàtics respectius. A nivell territorial, l’elector podrà dipositar la papereta de la llista conjunta sent conscient que si guanyen, un candidat formarà part del grup parlamentari socialdemòcrata i l’altre, del liberal.

A les eleccions generals, una opció política pot presentar una llista nacional, que formen catorze candidats i tres suplents. De totes les que concorrin, surten catorze consellers de manera proporcional als vots obtinguts. És la meitat dels escons del Consell General. També es permeten presentar llistes territorials a cada parròquia formades per dos candidats i tres suplents. Els dos titulars de la més votada accedeixen al Consell General. Per tant, el nostre parlament es completa amb els catorze consellers sorgits de les set llistes parroquials guanyadores.

El sistema actual fa que el pes de les llistes territorials sigui molt important. Avui DA governa amb majoria absoluta i un 37% de vots i el PS amb un 24% té únicament tres consellers. Aquest sistema electoral és desolador i motiva l’augment de l’abstenció perquè els electors que tenen voluntat de canvi acaben pensant que el seu vot no ha servit per res. L’acord al qual hem arribat socialdemòcrates i liberals té un doble objectiu. Per una banda, volem donar esperances als que tenen voluntat de canvi. Volem sumar esforços i fer una candidatura conjunta a les llistes territorials per assegurar més representació al Consell per poder defensar els nostres programes amb més força. Per una altra, l’entesa entre les dues formacions ens ha permès acordar un paquet de mesures que creiem importants en moments de retrocés democràtic que viu el nostre país. Ens comprometem a emprendre accions de regeneració democràtica i reforç de les institucions, com ara la reforma de la Llei electoral, la Llei de contractació pública o l’enduriment del Codi Penal en casos de corrupció, entre altres Aquest no és un acord per la cadira de tots contra DA. Aquest és un acord pel sí. Sí al diàleg. Sí a les noves idees i a les noves maneres de fer. Sí al canvi.

