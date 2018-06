Actualitzada 27/06/2018 a les 06:40

A quina edat s’hauria de jubilar un treballador? La resposta a aquesta pregunta és molt complicada. Cada persona és diferent, cada feina és diferent, no tothom es comporta de la mateixa manera en totes les situacions que hem d’assumir...

Regular l’edat de jubilació per llei tampoc és tan senzill, ja que s’ha d’equiparar tothom amb un mateix criteri i fixar una mateixa edat sense valorar ni el tipus de feina, ni el sector, ni si es tracta del públic o privat. Una llei ha de ser sempre la mateixa per a tothom.

És evident que s’han d’estudiar mesures perquè el dèficit en matèria de pensions no ens deixi a tots amb el cul a l’aire, però no es poden fer distincions. Tothom ha de ser tractat de la mateixa manera.

El problema rau que hi ha empreses que podrien adoptar i pagar sistemes de jubilació anticipada, encara que cada cop menys, i altres que no han pogut ni podran fer-ho mai.

L’altre problema és que s’apropen eleccions i existeixen sectors amb molts electors a acontentar. Aquest és el cas dels professors, que es veu que estan molt estressats i no en tenen prou amb els dies festius cada setmana, amb els ponts, amb les baixes, amb les vacances escolars i amb els dies que s’agafen de festa per fer vaga o per al que sigui, i tenen la necessitat de jubilar-se abans que un paleta, un camioner, un cambrer... o el que sigui.

Això és inacceptable i a la CASS ho saben perfectament, per molt que sigui el Govern qui hagi de pagar aquestes jubilacions als 60 anys. La llei ha de ser la mateixa per a tothom i l’edat de jubilació, també.

I que no em parlin de prejubilacions voluntàries, ja que surten molt cares.

