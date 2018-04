Simplement inclusió social

Actualitzada 26/04/2018 a les 21:05

Fa uns dies vam tenir el plaer de conèixer, de la mà de La Casa de Carlota, impulsada per l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea), i l’Associació per la Síndrome de Down d’Andorra (Asda), juntament amb la Fundació Julià Reig i la col·laboració d’Andbank, com és de fàcil trencar estereotips i tabús envers la diversitat funcional de les persones a través de la creativitat i el disseny. La Casa de Carlota és un estudi de disseny amb seu a Barcelona i Medellín, amb un equip creatiu insòlit, ja que està format per persones amb síndrome de Down, autisme i altres condicions especials que treballen de forma íntegra amb estudiants de disseny, disse-nyadors, il·lustradors i directors d’art; i ara amb moltes ganes de poder obrir oficines a Madrid, Andorra i Nova York. La Casa de Carlota té com a clients marques com ara Nestlé, Gallina Blanca o el mateix ajuntament de Barcelona. El 21 de març passat van visitar l’ONU, la institució la va convidar a la seva seu novaiorquesa amb motiu del Dia Internacional de la Síndrome de Down i en reconeixement per la gran labor que duen a terme, tot un exemple d’inclusió i normalització i referent d’innovació creativa i d’impacte social al món. L’estudi La Casa de Carlota ha estat guardonat, entre altres, amb el Premi Europeu de Disseny 2017, el Premi Internacional Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Audiovisual o el Premi Ciutat de Barcelona. Els creatius amb la síndrome de Down presenten un estil similar al d’un nen, tant en el seu traç com en la forma de parlar. El cervell de l’autista és totalment diferent, és surrealista; el seu estil està molt allunyat de la norma, tant en la forma de pensament i plantejament de les coses i de com les imagina. La Casa de Carlota, a l’hora de treballar amb aquestes persones, té en compte precisament les seves capacitats, simplement tenint clar que són professionals amb diferents maneres de fer la feina.