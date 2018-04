Una relació literària

Aquest és l’any del XXV aniversari de les relacions diplomàtiques Espanya-Andorra

Manuel Montobbio

Deia Plató que la literatura és una manera de cercar l’ànima, i María Zambrano que, junt amb l’espai i el temps exterior, ens habita endins l’espai i el temps interior. Conformen el temps i l’espai interior una geografia poètica que l’escriptor reflecteix a la seva obra. Car si la creació literària és un viatge de recerca de l’ànima universal que és en tots i de la qual tots som part, i, precisament per la seva universalitat, ens colpeix, ens fa ser el que podríem i podem ser i en el fons som, ens és; està aquesta alhora vinculada, identificada a un temps i un espai, un món, una visió del món.

Ens deia Wittgenstein que tota llengua comporta una weltanschaaung, una visió del món, una mirada a aquest. I crea així tota llengua una relació especial, unes ulleres comunes per a veure el món entre els que parlen i somnien en ella.

S’alimenten el temps i l’espai interior dels que Virginia Woolf anomenava “moments of being”, moments en què som especialment nosaltres, en què som, i que són en un temps i un espai concret.

Caracteritza així la relació entre Andorra i Espanya la vivència del món i la societat de l’altre i el seu reflex literari; car d’aquesta es nodreixen l’espai i el temps interior dels escriptors d’un costat i l’altre de la frontera, i en constitueix element conformador de la seva obra. I alhora aquesta, reflex de l’Andorra i l’Espanya que els habita endins, esdevé part de l’Andorra i l’Espanya que ens habita als que la llegim, passa de l’una a l’altra a través de l’alquímia de la seva captació, plasmació a l’obra literària. És per això que en aquest any del XXV Aniversari de les relacions diplomàtiques Espanya-Andorra volem dedicar aquesta II Jornada Literària de Sant Julià de Lòria a la reflexió, coneixement i vivència d’aquesta relació literària, amb un programa amb tres grans elements:

Les conferències d’Àlex Broch, Joan Burgués Marticella i Antoni Morell, que ens oferiran, respectivament, una perspectiva en el marc de la història de la literatura en català, dels premis i activitats del Cercle de les Arts i les Lletres d’Andorra, i de la trajectòria vital i literària de l’Antoni Morell

Dues taules rodones, en les quals participaran, respectivament, narradors i poetes de referència, com Joan Peruga, Albert Villaró, Robert Pastor, Iñaki Rubio i David Gálvez; i Josep Dallerès, Manel Gibert, Teresa Colom i Ester Fenoll.

L’espectacle teatral Espanya-Andorra: notes de viatge, creat expressament per a aquesta ocasió i dirigit i interpretat per Joan Ollé i Ester Nadal, que ens oferirà un viatge històric i vivencial per l’Andorra literària, amb l’acompanyament musical d’Òscar Manchacoses (composició i piano) i Jonaina Salvador. Un viatge literari en què tindrem ocasió de reviure i viure l’Andor­ra que viu a l’obra d’escriptors com, entre d’altres, Verdaguer, Pla, Martí i Pol, Bartra o Cor- tázar.

A les funcions tradicionals del diplomàtic i la diplomàcia de representar, negociar i informar, s’afegeixen avui les de catalitzar i traduir mons. Catalitzar i traduir mons és precisament el que fem en aquesta Jornada sobre la nostra relació literària. Comencem així amb ella la celebració de les nostres relacions diplomàtiques, amb la reflexió i vivència del més profund: el reflex del món de l’altre a la Literatura d’un, la seva presència al món per ella creat, en la recerca de l’ànima universal que tot escriure comporta. Una celebració que conclou amb la creació sobre la creació que suposa l’obra creada per Joan Ollé i Ester Nadal, amb la qual retornem a Andorra, i amb ella compartim, el que Andorra ha inspirat a grans figures referencials de la nostra literatura: sigueu benvinguts a gaudir de la seva màgia aquest vespre a Sant Julià de Lòria.