Beneficis de la lectura

Actualitzada 21/04/2018 a les 06:53

Diuen els neuròlegs que llegir aporta nombrosos beneficis a l’individu. A més de servir-nos per entrar en un regne de contrastos, conèixer noves històries, exercitar la fantasia o somniar desperts. Llegir aguditza l’empatia i la creativitat i retarda les malalties neurodegeneratives. La lectura és, com està avui tan de moda dir, un superaliment. Un llibre, a més, permet exportar les cultures dels països, recollir els usos i costums i reflectir la història i la ficció.

Un estudi de la Universitat d’Òxford diu que llegir per plaer és un indicatiu de l’èxit professional. De fet, el mateix estudi afirma que els homes (en les dones el percentatge és sensiblement inferior) que llegien als 16 anys per iniciativa pròpia tenen quasi un 60% més de possibilitats d’arribar a càrrecs directius que la resta.

En llegir s’activa l’hemisferi esquerre del cervell, el sector que s’ocupa del raonament lògic i de les capacitats analítiques de l’individu. La literatura de ficció, diuen, en explorar les ments i personalitats alienes, augmenta l’empatia i capacitat negociadora d’una persona. Llegir incrementa la nostra globalitat i visió de les coses. En definitiva, els seus beneficis són innombrables. Però llegir és, a més, un plaer.

Passejar per la llibreria entre passadissos plens d’estanteries farcides de volums de llibres, el delicat tacte de la portada i el paper, resseguir amb els dits les petites lletres negres que formen una història, i l’olor de les pàgines noves d’un exemplar que estrenem.