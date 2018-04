Actualitzada 19/04/2018 a les 06:22

Si tens l’oportunitat, ja que malauradament no sempre és possible, viatja, surt, coneix d’altres pobles i ciutats, diferent països i cultures. Aprofita cada segon o oportunitat que et brindi la vida per absorbir tot el que veus i desconeixies, tot el que és diferent. La cultura és precisament això, conèixer de prop la diversitat. El fet de ser testimoni en primera persona de diferents llocs, persones, mons, valors i formes de vida. Viatjar és una de les millors inversions que podem fer. Existeixen arquitectures, històries, pintures, religions i personatges que només entenem quan els observem in situ. No cal recordar que és del tot imprescindible conèixer la història per no repetir els errors comesos. Tanmateix, a banda de totes aquestes visites culturals imprescindibles i tan importants, cada país disposa d’unes característiques que el fan únic en si mateix. No cal dir que és molt curiós com, segons on ets, potser no et serveix la teva experiència com a conductor perquè es condueix amb el volant a l’esquerra, o simplement perquè únicament pots anar en bici. I no podem oblidar el menjar. Els diferents plats típics de cada país. El fet de menjar diferent. Tastar. Arriscar. Experimentar i fins i tot acabar menjant cucs d’aperitiu. Que divertit. Això s’ha de viure, s’ha de gaudir. Totes les vivències, tant positives com negatives, contribueixen al nostre desenvolupament, ampliant-nos les perspectives al màxim. És en aquell moment quan el fet d’entrar en contacte amb altres persones de cultures diferents t’aporta la seva visió de les coses i dels valors que ens envolten. Tot això et fa ser una persona diferent quan tornes, perquè no ets el mateix que abans de marxar. De fet, de ben segur pots arribar a tenir una visió diferent del món i dels principis que regeixen o han de regir la teva vida. Sens dubte podràs distanciar-te una mica més dels teus pensaments, actuacions i prioritats arrelades per donar pas a una objectivitat a l’hora de jutjar, d’actuar o simplement de sentir.