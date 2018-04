Les indústries càrnies, làctiques i de l’ou segurament són les responsables de la majoria del maltractament animal de la història de l’ésser humà

Actualitzada 19/04/2018 a les 06:26

Biel Coll Marta Palomares

Si algú li fes a un gos o un gat el que la indústria càrnia fa als animals de granja segurament acabaria a la presó. L’única diferència és que tots els animals víctimes de la indústria càrnia són porcs, vedells, pollastres, gallines... Per desgràcia per a aquests animals sensibles i intel·ligents, estan en mans de les indústries càrnies, làctiques i de l’ou. Segurament, les indústries responsables de la majoria del maltractament animal de la història de l’ésser humà.

Segons dades de la FAO cor­responents a l’any 2007, les xifres d’animals morts anualment per a consum serien de 50.000 milions de pollastres, 2.715 milions d’ànecs, 1.388 milions de porcs, 1.169 milions de conills, 648 milions de gallines, 635 milions de felins, 564 milions d’ovelles, 402 milions de cabres, 301 milions de bòvids, 57 milions d’altres aus, 23 milions de búfals, 10 milions de gossos, 5 milions de cavalls i 1,5 milions de camells. En total, 60.000 milions d’animals morts cada any. Cada segon moren a tot el món aproximadament 2.000 animals.

El report elaborat per l’ONG WWF demostra que la demanda mundial de carn té un impacte devastador en el medi ambient, impulsat per la producció de cultiu per a l’alimentació dels animals. La gran escalada de cultius com la soja per a la criança de pollastres, porcs i altres animals imposa una enorme restricció sobre els recursos naturals, la qual cosa condueix a una gran pèrdua d’hàbitats i espècies. La soja, rica en proteïnes, ara es produeix en quantitats tan grans que l’europeu mitjà en consumeix aproximadament 61 quilos cada any, en gran part indirectament menjant productes animals com ara pollastre, porc, formatge, salmó, llet i ous.

Diuen que un dels plaers de la vida és la gastronomia, però algun cop t’has plantejat si el que t’estàs menjant ha gaudit de la seva vida?

La gastronomia és un món extens i descarat en el qual es jutgen les vides dels animals, els animals de la indústria càrnia són tractats com si es tractés d’un objecte, viuen en condicions molt dolentes, ja que per millorar les seves condicions de vida s’han de pagar diners i això no els interessa. Una prova seria el preu, pots comprar un pollastre per dos o tres euros, això té lloc per les condicions en què han estat cuidats, maltractats, pel poc temps que han viscut. Tot això és un negoci sense frens, però ara s’està portant a terme una alternativa, la dieta vegetariana i vegana. Les persones acostumen a pensar que no es pot viure sense un tros de carn al plat, que el menjar no tindria bon gust i que no tindria suficients proteïnes, però, i si et digués que no tenen raó? L’única manera de comprovar-ho és amb una recepta senzilla que et proporcionarà les vitamines i nutrients necessaris per al teu dia a dia. Ja que d’aquesta manera tu no només deixaràs de col·laborar amb aquest negoci, sinó que en haver de portar un control més freqüent de vitamines veuràs que a poc a poc menjaràs de manera més saludable i milloraràs el teu estil de vida.

Comencem amb els burritos vegans. Els ingredients són: dues tasses de fesols cuinats, una tassa de salsa de tomàquet, dues culleradetes de salsa picant o tabasco, dues culleradetes de comí en pols, un alvocat, vuit tomàquets cirerols, un quart de tassa de blat de moro i vuit tortillas de blat de moro especials per a vegans. Els passos a seguir són: feu els fesols, la salsa de tomàquet, la salsa picant i el comí en una paella. Escalfeu a foc mitjà-alt. Talleu l’alvocat i els tomàquets cirerols. Repartiu el farciment dels burritos (els fesols amb la salsa de tomàquet, l’alvocat, els tomàquets i el blat de moro) entre les tortillas veganes i llestos per a un sopar vega i saludable.

A continuació aprendrem a fer tallarines veganes. Els ingredients són: una cullerada d’oli d’oliva verge extra, una tassa de ceba, una tassa de pebrot vermell, una tassa de pebrot verd, una tassa de pastanaga, una culleradeta de gingebre en pols, quatre cullerades de tamari o salsa de soja, un quart de tassa d'aigua i tres-cents grams de noodles o fideus Udon (10,6 unces). Per començar la recepta poseu una cullerada d’oli d’oliva en una paella. Quan estigui molt calenta afegiu-hi les verdures tallades en juliana, el gingebre en pols, dues cullerades de tamari o salsa de soja i l’aigua. Després cuineu les verdures a foc fort durant uns cinc minuts o fins que estiguin al punt. Si veieu que les verdures comencen a enganxar-se i no estan llestes, afegiu més aigua o salsa de soja.

També, coeu els fideus amb molta aigua bullent durant uns cinc minuts. Traieu l’aigua i poseu-los al wok. Afegiu-hi dues cullerades de tamari o salsa de soja, removeu i deixeu que es cuinin durant uns dos minuts perquè es barregin bé amb la resta dels ingredients i perquè tinguin més gust.