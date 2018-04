Consultes congestionades

Abans de la reforma les consultes dels metges referents ja estan congestionades

Si tens un simple refredat i passats uns dies la cosa no millora, pots optar per anar a la farmàcia i demanar a la persona que t’atén –farmacèutic en el millor dels casos– que et doni alguna cosa. Però el més assenyat és, sens dubte, agafar hora al metge de capçalera perquè pugui determinar si es tracta d’una grip, d’un refredat o del que sigui.

Truques al metge i la molt amable secretària t’informa que no té hora fins d’aquí a una setmana. Amb resignació l’agafes, ja que el sentit comú et segueix indicant que el més assenyat és fer una visita al metge, descartant l’opció d’anar a urgències per un simple refredat. Tanmateix, penses que si millores ja anul·laràs la visita, que podrà ser cedida a un altre pacient.

Encara sort que vas agafar l’hora! El setè dia et segueixes trobant fatal i fins i tot has anat a la farmàcia per agafar algun medicament que mitigui els símptomes.

Un cop al metge, la secretària t’informa que hi ha retard en les visites. Després d’una llarga espera de més de dues hores, i tot i sobrepassar l’horari raonable per rebre visites, el molt amable metge t’atén amb la mateixa professionalitat que a la primera visita, tot i el gran nombre de pacients que ja ha hagut d’atendre.

El relat d’aquesta anècdota és verídica i és una mostra que la nostra sanitat no acaba de funcionar. Les consultes dels metges de capçalera estan sovint congestionades. I em pregunto, què passarà amb la reforma sanitària? Quan calgui passar prèviament pel metge referent perquè ens derivi a un especialista? Tot fa pressuposar que el nombre de visites augmentarà i, per consegüent, els temps d’espera.

Possiblement la necessitat de passar pel filtre del metge generalista sigui oportuna en alguns casos, per evitar visites innecessàries o incorrectes. Però caldrà que la implementació de la reforma s’acompanyi d’estratègies que permetin reduir les llistes d’espera i garantir una atenció sanitària de qualitat.