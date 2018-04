Del Núvol a la plataforma de Soldeu

Actualitzada 13/04/2018 a les 06:42

Jordi Montané, Enric Martí, Sergi Benet

Som un grup d’amics que ens veiem amb força freqüència i que fruit de les nostres trobades fem reflexions sobre el nostre país.

Finalment hem decidit aportar les nostres reflexions sobre la nostra estimada Andorra. I ho fem esperant que també facin reflexionar més encara els nostres ciutadans i els nostres polítics, amb l’afany que puguem aportar el nostre gra de sorra positiu en el creixement del nostre país.



El Núvol

Ens sembla molt malament posar-li el nom de The Cloud, quan després ens queixem que la retolació dels rètols no és en català. Necessitem mantenir i enfortir la nostra andorranitat, davant d’una pèrdua evident de la nostra identitat. El Govern ha de ser el primer a donar exemple.

Per altra banda, tampoc ens sembla bé construir un embalum, tapant la vista dels edificis que l’envoltaran per un mur de vidre, i transformant la zona per a alguns millor i per a d’altres pitjor, en una agressió visual brutal.

Endemés, el Govern no sap encara per què s’utilitzarà una part important de la volumetria. Ens diuen que l’objectiu és ubicar-hi comerços premium. Ja són molts governs els que han temptejat empreses del món del luxe per a la seva implantació al país i sempre amb resultats decebedors. Malauradament no som una destinació per a aquest client. Molt haurien de canviar els nostres serveis i preus.

Tampoc ens sembla ètic que el Govern llogui locals comercials, fent competència deslleial al sector privat.

Per altra banda, és clar que cal, en part com a mínim, donar una utilitat palpable a un terreny d’un alt valor. En aquest sentit pensem que es podria fer una planta soterrada de garatge, dues sembla que no es podrien fer per motius tècnics provocats per aigües subterrànies, la planta baixa amb el Museu Nacional (en una o dues plantes), i una segona o tercera planta com a centre tecnològic, que és el que planteja el Govern. El Museu Nacional ha d’estar situat al centre del país i ens sembla un lloc perfecte. També seria factible una plaça / jardí situada sobre una planta elevada.

Atesa la poca definició que el Govern té de l’edifici malgrat les seves afirmacions, i tenint també present que les arques de l’Estat no passen especialment per un moment brillant, que hem de qualificar de força preocupant, potser seria oportú marcar una pausa i fer-hi, momentàniament, una plaça amb poca despesa, marcant un temps de reflexió que podria ser altament positiu.



Grandvalira i la plataforma de Soldeu

Segurament sigui molt important la construcció de la plataforma de Soldeu, i fins i tot pot ser que justifiqui que no es respectin les normes d’urbanisme que tenim. No tenim clar que la plataforma de Soldeu sigui d’interès nacional, malgrat el que diu el Tribunal de Batlles. Ara bé, el que sí que tenim clar és que la unió Pas-Grau / Soldeu-el Tarter i el Forn són d’interès nacional. I en aquest sentit, considerem que la precipitació, i la informació dirigida i fins i tot manipulada que es va donar en un principi, van donar una molt mala imatge del Govern i de certs estaments. Per tant, calia en primer lloc assegurar la continuïtat de Nevasa i després iniciar la construcció de la plataforma.

No s’ha fet així. Saetde i Ensisa i el Govern i els comuns de Canillo i d’Encamp tenen l’obligació de vetllar pel manteniment d’un forfet que permeti la connexió de tot el domini de Grandvalira. Aquesta es una marca premium.

I repetim, la unió Pas-Grau / Soldeu-el Tarter i Canillo són d’interès nacional.



Declaracions del Govern després de l’1 d’octubre

Qualifiquem de poc afortunades les declaracions que el Govern va fer sobre el tema de Catalunya. O és que potser ens hi van obligar i no ens van permetre fer-les més ambigües?

Si entrava dins del possible no fer declaracions, pensem que hauria estat una solució millor, ja que cal no oblidar la importància de les nostres relacions amb Catalunya.



L’edifici del casino

És evident que si finalment es fa aquest projecte, només pot estar en una zona cèntrica, ja sigui a Andorra la Vella, ja sigui a Escaldes-Engordany.

Serà una operació positiva i rendible per al nostre país? En podem tenir certs dubtes. Segur que el que no s’atreveix a res ja s’ha equivocat. I que de vegades cal ser valents.

Ara bé, si la concessió del casino s’adjudica a algun projecte dels ja coneguts al Clot d’Emprivat, el canvi urbanístic del país serà considerable. Una cosa és autoritzar un edifici de dues plantes més per poder alliberar més espai a nivell de terra, i l’altra és passar a vint plantes i el que això representa.

Ens agraden els gratacels a Nova York, o a Dubai, però a nos­altres el nostre petit país ens agrada, i voldríem continuar veient els nostres gratacels com són el pic de Carroi, el pic d’Enclar o bé la capella de Sant Miquel d’Engolasters.



La retolació dels comerços al Pas de la Casa

Quins progressos! Després de més de quaranta anys, el Govern i el comú d’Encamp s’han adonat que al Pas de la Casa la retolació dels comerços és en gran part en francès. Chapeau! Seria important que en aquests comerços et servissin en qualsevol llegua, català, francès, espanyol o anglès, tant al Pas com a totes les altres zones comercials del país, això és servei.



Sant Julià de Lòria, Naturlandia, gestió deficitària i ara ràfting?

Sant Julià de Lòria té amb Naturlandia una gestió deficitària preocupant, i de moment més aviat ens atrevim a qualificar de pèssima en tots els sentits. I ara volen preparar el riu per fer-hi ràfting, quan els han confirmat que FEDA no els pot garantir l’aigua suficient per practicar-hi aquest esport. Ens sembla que s’ha de ser més prudents amb les arques comunals. Primer cal assolir un bon funcionament de Naturlandia i després fer nous plantejaments, emprant el seny i el rigor que demanem a tots els nostres governants, ja siguin de comú o bé de Govern.