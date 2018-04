Volem un casino?

Actualitzada 11/04/2018 a les 20:20

Fa moltes i moltes dècades que es parla de la futura instal·lació d’un casino a Andor­ra, tema que sempre ha generat molta expectació. No obstant això, només fa pocs anys que les coses s’han accelerat i sembla que d’aquí a poc aquesta probabilitat serà una realitat. En efecte, ja s’ha elaborat el marc legal que permetrà la creació d’aquest casino i aquests darrers mesos diferents grups d’empresaris han presentat les seves propostes, amb l’objectiu d’obtenir la llicència per obrir-lo. Aquestes propostes, tal com han estat presentades, prometen una inversió benèfica per al país, la creació de centenars de llocs de treball, beneficis milionaris i, evidentment, l’arribada al país de milers de nous turistes amb un alt poder adquisitiu. Només avantatges, em direu! Aquestes propostes, evidentment, no fan èmfasi en cap moment en els efectes negatius que aportaria un casino al país. Aquests establiments, més enllà dels beneficis que aporten, impliquen sovint (per no dir sempre) l’aparició de problemes socials com ara la ludopatia, el rentat de diners, l’aparició de màfies i l’augment de criminalitat, l’alcoholisme o la prostitució, etcètera. Per només donar un exemple, podem citar el que va ocórrer el mes de març passat a França, quan alts càrrecs d’un dels grups que van presentar una de les propostes d’obertura d’un casino al país van ser detinguts per la policia, acusats de blanqueig de diners provinents de l’evasió fiscal, de possessió il·legal d’una casa de jocs i d’abús de béns socials. Llavors, i tenint en compte que l’arribada d’un casino al país no implicarà només avantatges, sinó també problemes, em pregunto si realment necessitem un establiment d’aquest tipus i si volem assumir l’aparició dels possibles inconvenients abans esmentats. No crec pas que la decisió política de possibilitar-ne l’obertura hagi tingut en compte aquesta dualitat, ni hagi previst mesures reals de prevenció als possibles problemes derivats.