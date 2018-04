Tornem a parlar d'RTVA, S. A.

Actualitzada 11/04/2018 a les 20:22

Enric Castellet

He llegit fa uns dies, en un mitjà de comunicació escrit d’Andor­ra, que la decisió d’instal·lar RTVA, S. A., a l’antiga emissora de Radio Andorra a Encamp no ha estat encara presa de forma definitiva.

Que suposadament l’estimació econòmica feta pel ministeri d’Ordenament Territorial xifra aquest trasllat, rehabilitar l’espai, ampliació i adquisició de material nou entre 5,5 i 6 milions d’euros.

D’aquesta quantitat, uns 2,2 milions es destinarien a la reposició (tants anys demanada) d’una part dels equips tècnics obsolets.

Arribats aquí, tornaré a dir allò que he manifestat en anteriors escrits.

Trobo a faltar altres alternatives per valorar on poder instal·lar RTVA, S. A., definir quina ràdio i televisió ens podem permetre, quina ha de ser l’orientació professional, social i, molt important, quina funció han de desenvolupar els mitjans de comunicació públics en el futur.

Andorra Telecom (Govern) construirà aviat un edifici, The Cloud, en el qual de moment, si no vaig errat, encara no s’ha comunicat què s’hi instal·larà.

Seria molt agosarat pensar de buscar un espai en aquest edifici on encabir-hi les instal·lacions d’RTVA, S. A? En un espai que es construiria segons les necessitats de la ràdio i televisió publiques, abaratint d’alguna manera els costos (ens estalviaríem el cost de rehabilitar l’antiga emissora), els costos de l’adequació de les dependències tècniques i administratives serien similars o inferiors.

El cost que comporta adquirir el material d’RTVA, SA, seria el mateix que suposaria portar-la a Encamp.

Abans, la tecnologia exigia disposar d’una torre amb els enllaços hertzians necessaris, però avui amb la fibra òptica no es fa necessari disposar d’aquest material, fet que facilita la ubicació de la nova RTVA, S. A.

D’altra banda, hem de recordar que el consell d’administració d’RTVA, S. A., està format en la seva totalitat per ministres del Govern, i es fa necessari i urgent que es plasmi per part d’aquest consell un document destinat a l’entitat pública RTVA, S. A., amb les normes detallades que han de regir la seva actuació programàtica, social, integradora i informativa.

La Llei de radiodifusió i televisió d’Andorra, de data 13 d’abril del 2000, en el seu article 2) comporta uns preceptes molt generals sobre els principis que han de regir els mitjans públics de comunicació. Aquests preceptes s’han de desenvolupar extensament i minuciosament, fet que, entre altres, orientarà cap a on ha d’anar la producció de programació pròpia.

I si fos necessari, estaria bé que el Consell General pogués dedicar un dia uns minuts de les seves sessions parlamentàries a parlar sobre aquest tema, els ciutadans en general i els que fan us dels mitjans de comunicació públics de ben segur els ho agrairien.

Finalment, soc dels que pensen que s’hauria de preservar l’antiga emissora de Radio Andor­ra a Encamp, no tocar-hi cap pedra, i amb tot l’equipament que hi ha in situ fer-hi un veritable museu de la llarga i intensa història de la radiodifusió al nostre país, que amb l’aportació de fons fotogràfics antics, de l’activitat radiofònica viscuda a Andorra d’ençà la dècada del 1930, seria una atracció, sense cap dubte, molt interessant.