Actualitzada 10/04/2018 a les 20:58

No val ara excusar-se amb la manca d’ajuda de Govern, amb la manca d’ajuda de Feda ni amb la retirada dels comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes del projecte. Aquestes semblen ser les explicacions que dona el cònsol menor de la parròquia laurediana davant d’un fracàs que ja es veia venir, un projecte de ràfting absurd. Tot això ja ho sabien al comú de Sant Julià molt abans de tirar endavant la ximpleria de pretendre fer un ràfting costós i sense les condicions suficients. Sabien també perfectament que aquest projecte no generava cap tipus d’expectatives ni de present ni de futur, sobretot comparant-lo amb altres instal·lacions de la mateixa mena molt properes. Sabien que tan sols generava dubtes. Ara ho reconeixen, reconeixen també les dificultats per engegar el projecte. Fins i tot han perdut el patrocinador o patrocinadors. El més segur és, doncs, que ho deixin córrer tot. Si més no haurà servit per netejar una mica el riu, i la rampa que hi dona accés no crec que costi massa de treure. El problema són els diners que ja s’han invertit en els estudis, viatges, reunions, lloguers... i altres que no sabem. El problema principal, però, és saber per què es va voler tirar endavant un projecte que tots sabien no tenia cap futur. Què volien tapar amb el ràfting? Els maldecaps de Naturlandia? Quan es demanaran responsabilitats? No n’hi ha prou de reconèixer errors quan aquests han estat generats per tossuderies inexplicables. Tan sols manca que algú reconegui també l’error comès a Camprabassa. Jugar així amb els diners públics és prendre el pèl a tota la població.

#1 Josep

(11/04/18 07:21)