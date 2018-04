Com la bomba d’una pel­lí­cula del James Bond, es precipita el compte en­rere de l’operació biquini

Actualitzada 10/04/2018 a les 20:50

Núria Vázquez-Tarrés

Em fascinen acrònims i anglicismes perquè són una finestra a la imaginació i a la modernitat. Els acrònims, més enllà d’INRI i RIP, es van generalitzar al segle XX per un seguit de canvis que necessitaven un nom que aglutinés força informació. És així com vam incorporar al lèxic OTAN, URSS o ADN. En certa manera, aquest fenomen va marcar el naixement del naming, un anglicisme que defineix la branca del màrqueting que bateja productes. El fonament del naming és que el nom atorga valor a les coses i desperta emocions que determinen el consum d’un producte. Fem la prova en un gimnàs ara que, com la bomba d’una pel·lícula del James Bond, es precipita el compte enrere de l’operació biquini. Allà descobrirem que s’hi ha gestat una llengua artificial que formula enunciats del tipus un bon six-pack és possible amb Ab crunch. És fàcil deduir que quan, en un gimnàs, parlen d’un paquet de sis no ho fan per referir-se al de cerveses, sinó a la mítica tauleta de xocolata o, per a nostrats, al ventre de safareig. L’Ab són els abdominals i crunch signi-fica, literalment, cruiximent. Horroritza que el nom connoti patiment, però és evident que hi afegeix un punt de penitència ben suggeridor. No anem al gimnàs a castigar-nos? Aleshores, Ab crunch és un bon naming perquè fa dels abdominals de tota la vida una cosa dolorosa, nova i diferent. Gimnàstica sueca no ven com ho fa CTC (condicionament total del cos), TRX (total-body resistance exercise) o GAC (glutis, abdominals i cames). Res de bici estàtica, millor cycling o spinning. I tot això passa mentre el HIIT (high intensity interval training) competeix en èxit amb el crossfit, que arracona el body pump i no es fa a la sala, sinó al box. Definitivament, mort a l’operació biquini! Comença l’operació GTi (glutis de titani). Que tremoli la Costa Brava, que caigui el Cap de Creus i s’il·lumini la Fosca perquè, aquest estiu, amb l’operació GTi, els glutis es mouran en bloc.