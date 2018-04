Actualitzada 09/04/2018 a les 07:07

Vladimir Fernàndez Armengol

Tots hem sentit a parlar del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, i que existeix legislació que requereix als bancs i altres entitats (“subjectes obligats”) a evitar que es duguin a terme aquests delictes. Ho hem sentit moltes vegades, però ens segueix sonant com si ens parlessin d’alguna sèrie de gàngsters que mouen els diners pel sistema financer internacional, i ens preguntem: què té a veure això amb el meu negoci? Ets un subjecte obligat i no ho saps? La Llei de prevenció de blanqueig no va dirigida a totes aquelles persones que cometen delictes de blanqueig, sinó a aquells professionals que tenen l’obligació de pre- venir que es cometi el delicte esmentat. La nova Llei de prevenció del blanqueig (14/2017) resumeix els subjectes obligats en dos categories: subjectes obligats financers, que són molt conscients de les seves obligacions, i una altra categoria de “persones físiques o jurídiques, en l’exercici de la seva activitat professional”. És possible que siguis subjecte obligat? Aquesta categoria la componen comptables externs, assessors fiscals, auditors, notaris, advocats, economistes, gestors i proveïdors de serveis a societats, agents immobiliaris que realitzin activitats relacionades amb la compravenda d’immobles, casinos de joc, presencials i en línia, i inclús les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre. També inclou persones que comerciïn amb béns únicament en la mesura en què els pagaments s’efectuïn o es rebin en efectiu i per import igual o superior a 10.000 euros, ja es facin en una operació o en diverses relacionades. Què has de fer si ets subjecte obligat? El primer de tot, assegurar-te que tots els empleats coneixen la normativa actual assistint a un curs de formació de prevenció de blanqueig, i si és possible específic del teu sector d’activitat, amb l’objectiu de conèixer totes les teves obligacions i poder implementar-les amb normalitat i celeritat.



*Vladimir Fernàndez Armengol, Soci Crowe Horwath