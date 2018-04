Valorem la nostra riquesa cultural

Participar en les activitats fa més àmplia, cohesionada i millor la societat

Considero que és un exercici d’allò més interessant ac- cedir a la pàgina web www.agenda.ad qualsevol dia de l’any i comprovar la multitud i diversitat de l’oferta d’activitats culturals que es programen al nostre país. S’ha de reconèixer i valorar que, ja siguin els comuns o bé el Govern, es proposen bones dosis de cultura perquè sigui consumida, a més, adreçada a tots els gustos dels ciutadans, pels amants de la música, de la pintura, del teatre, del cine, de la dansa, dels titelles, de la fotografia, de la literatura, per a petits, joves o grans.

Interessant també la participació d’alguns organismes parapúblics ajudant a subvencionar algunes d’aquestes interessants propostes culturals. I com a mereixedors de major reconeixement, tenim a Andorra, exemples d’iniciatives privades que aposten per la cultura organitzant concerts, exposicions, conferències, presentacions de llibres o cicles de cinema entre altres activitats que valen molt la pena.

A risc de deixar-me en el tinter alguna d’aquestes iniciatives –demanaria per avançat que se’m disculpés un descuit– no voldria deixar de citar-ne algunes: la Fada Ignorant, la Fundació Julià Reig, el grup humorístic Quelcom, les editorials Andorra, Límits o Anem editors...

Evidentment, no es pot deixar de banda la gran activitat que desenvolupen les associacions, sigui totes les cases o agrupacions culturals regionals, els diferents esbarts, els fallaires, els geganters...

Tampoc no em voldria oblidar la transcendental feina de promoció i divulgació que realitzen els diferents mitjans de comunicació (escrits, radiofònics, televisius o d’internet) del país, ja sigui fent difusió de les activitats per posar-les a l’abast dels lectors, com elaborant entrevistes a personatges relacionats amb el món de la cultura o articles divulgatius sobre diferents àmbits, articles que, lògicament, ajuden a despertar el cuquet de possibles assistents.

Hem de prendre consciència de la gran potència cultural que es desenvolupa a Andorra, només així aprendrem a valorar-la. Participar de les activitats també fomenta que fem més àmplia, més cohesionada i, en el fons, millor la nostra societat.