Formació fonamental

El suport a l’educació d’adults beneficia l’individu, l’empresari i l’economia

Actualitzada 05/04/2018 a les 20:41

Una força de treball qualificada és un dels principals actius del model social i econòmic europeu. L’educació promou el creixement econòmic i contribueix a l’augment de la productivitat i els salaris. Tanmateix, prop de 70 milions d’europeus s’enfronten a la lectura, l’escriptura i l’aritmètica i no dominen les eines digitals en la vida quotidiana quan sorgeixen noves dificultats a causa d’un mercat de treball canviant. La transició energètica, la digitalització, el canvi tecnològic, els valors i el pensament crític són els principals reptes que cal abordar. El suport a l’educació d’adults té un benefici important per a l’individu, l’empresari i l’economia en general. 18,1 milions d’homes i dones estaven a l’atur a la UE, 28 el novembre dels 2017, incloent-hi 3,7 milions de joves menors de 25 anys. Estudis recents demostren que els objectius del 2020 per a l’educació i la formació no es compliran plenament. Només el 10,7% dels adults participen en l’aprenentatge permanent. Al mateix temps, les organitzacions que formen part de la CES observen les desigualtats en l’accés a la formació dels treballadors a nivell d’empresa, cosa que dificulta als més necessitats de formació, com són els treballadors poc qualificats, millorar les seves habilitats i qualificacions, i per tant el salari, les condicions laborals i les perspectives professionals. A Europa, l’accés efectiu a la formació segueix sent un repte important en el suport als treballadors i els aturats en un mercat laboral canviant. Segons la Recomanació del Consell sobre els camins de millora de les competències (2016), les persones poc qualificades amb escassesa bàsica d’habilitats representen una gran proporció dels aturats (especialment els aturats de llarga durada), així com els que busquen feina. Altres grups vulnerables, com ara treballadors de més edat, persones econòmicament inactives i nacionals de països tercers. Sempre és més difícil que aquestes persones s’integrin, es mantinguin o tornin al mercat laboral.