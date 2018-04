Recorda't de tu

Molta gent es pensa que està viva i no és així

Actualitzada 04/04/2018 a les 20:27

Eva López

Ara ja està. Ja ha passat la Pasqua que era la festa familiar que ens quedava. Hem estat en família i fins i tot ens hem menjat la mona. Tot és perfecte i podem haver tingut fins i tot harmonia en estar en família, però si em permeteu, sense ànim de faltar al respecte (ans al contrari), ens toca ressuscitar.

Ara ens toca a nosaltres, ara et toca a tu. Ara et toca recordar el que vols, el que necessites, el que et fa feliç. Mima’t, descansa, relaxa’t... Atura la teva visió del món per un moment per veure on estàs i què vols. Si et dic que facis una llista amb les deu persones més importants de la teva vida sens dubte te’n faltarà una... sí... ho has endevinat? Faltaràs tu.

El punt de partida de la felicitat és saber que tu ets una de les persones més importants de la teva vida. Així que estima, olora, camina, balla, somriu, gaudeix... sobretot aprecia les petites coses que tenim cada dia i ni tan sols veiem. Dels miracles de la naturalesa. Contempla l’alba, el despertar d’un nou dia fins que puguis sentir la força del sol, de la muntanya o del mar.

I sobretot cuida’t, mima’t. Cada dia t’has de permetre un petit plaer i com a mínim cinc minuts per a tu. Per desconnectar, per intentar deixar la ment en blanc i sentir la nostra força interior. Saber que estàs viu, perquè molta gent es pensa que està viva i no és així. Hi ha gent que mor abans de morir, però no se n’adona. Pensa que la immortalitat resideix en el sentiment de plaer d’apreciar les petites coses, però sobretot de gaudir de tu.

El millor que tens ets tu mateix, i en tu resideix la capacitat d’aconseguir tot el que vols. Només has de creure en tu i en la teva força, busca-la, cultiva-la i utilitzar-la. Creu en tu. Sempre creu en tu.

De fet, has pogut comprovar la de vegades que s’ha repetit el pronom tu a la columna. És una al·literació del tot i clarament intencionada. Vull que quedi clar que importes tu...