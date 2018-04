Empreses fantasma

Actualitzada 04/04/2018 a les 06:38

A Andorra hem muntat una Llei d’inversió estrangera de la qual alguns n’estan molt orgullosos i ens van dient que ha funcionat molt bé per al nostre país, donant-nos unes dades que no serveixen per a res. Les xifres publicades de noves inversions autoritzades són en principi molt bones i van augmentant any rere any, gairebé s’ha doblat des del 2013, el volum d’inversions va superar els 97 milions l’any 2016, l’any 2015 va permetre la creació de mig miler de llocs de treball, el nombre de sol·licituds no s’atura i continua en augment, el volum mitjà per inversió es de 155.000 euros, etcètera.

Totes aquestes dades són d’Actua, iniciativa impulsada pel nostre Govern, un ens de caràcter publicoprivat que aglutina diversos ministeris, agències governamentals, associacions i/o entitats del sector privat, i que té com a missió liderar l’obertura econòmica a empreses foranes i facilitar la inversió i la diversificació econòmica a Andorra (sic). El que no ens explica ni Actua, ni Govern, ni ningú és que la majoria d’aquestes empreses realment no tenen cap activitat, cap funcionament, cap comerç, ni tan sols tenen empleats... Són totalment fantasmes, no existeixen realment. Tan sols han servit perquè algú obtingui la residència andorrana. Han aportat diners? Això sí. Aporten alguna cosa més? Això no. És lícit? Sí. A més ho hem muntat així nosaltres mateixos. Tot plegat fa que no em cregui ni el nombre de societats existents, ni el nombre de llocs de treball, ni el volum d’inversió, ni tan sols el PIB. Dades que queden molt bé sobre el paper però que no reflecteixen la realitat.