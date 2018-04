Consolidació econòmica

Encara que vulguin fer creure que avui estem pitjor, la realitat és molt tossuda

Recentment coneixíem l’estimació avançada del PIB nominal de l’any 2017, situant-se als 2.673,7 milions d’euros, que suposa un augment del 2,8% respecte a l’any 2016. Però, més important que la pròpia dada, que ens mostra la fortalesa de la recuperació econòmica que estem tenint fins i tot en aquells sectors d’activitat que es mostren més febles, el que cal destacar és la tendència positiva dels cinc últims exercicis. I és important perquè mostra la consolidació al llarg del temps d’aquest creixement econòmic després de la terrible crisi econòmica que ha hagut de superar el nostre país.

També, recentment, coneixíem les dades d’ocupació de l’any 2017. Unes dades que mostren la consolidació positiva dels darrers anys amb un creixement del nombre d’assalariats i de la massa salarial del 3% respecte al 2016. Juntament amb aquestes dades, també és important ressaltar que el nombre de persones demandants de feina al servei d’Ocupació ha disminuït un 5%, assolint la xifra mes baixa des del 2007.

Fa tot just un mes durant el debat per a l’aprovació dels pressupostos per a l’any 2018, el ministre de Finances avançava que l’exercici del 2017 tornava a tancar-se amb superàvit. És a dir, que els comptes de l’Estat tornaven a tancar-se en positiu i el deute de l’Estat no és que hagi augmentat per sota del creixement del PIB, sinó que en termes absoluts s’ha reduït, igual que ja va succeir l’any 2016, quan també van tancar en positiu amb més de 20 milions d’euros de superàvit. Una dada que s’ha de posar en relació amb l’evolució de les liquidacions pressupostàries dels darrers anys i on es pot veure la tendència positiva des del l’any 2012 i amb superàvit de gestió tots els anys des de l’any 2013. Dades que s’allu­nyen dels dèficits estratosfèrics que s’havien tingut en els mandats anteriors. Fa set anys els demòcrates arrencàvem el nostre mandat amb tres grans reptes: la recuperació econòmica davant de la pitjor crisi econòmica de la nostra història recent, la generació d’ocupació i reducció de gent en recerca de feina al servei d’Ocupació i l’estabilitat de les finances públiques. I tot això garantint els serveis i les ajudes als ciutadans. Encara que alguns vulguin fer creure que avui dia estem pitjor que fa set anys, la realitat és molt tossuda.