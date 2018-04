Actualitzada 01/04/2018 a les 06:45

Un parell d’articles publicats a la prestigiosa revista Science sobre la manera com les Fake News és difonen feien ben palès que les falses es reenvien molt més i a molta més velocitat que les vertaderes. No cal dir que l’eina més usada i de referència en l’àmbit de les xarxes socials és Twitter. La mitjana no deixa gaire marge a interpretacions esbiaixades. Les mentides i falsedats –perquè estem parlant de mentides, malgrat que des de la correcció política alguns tinguin els bemolls de parlar de postveritat– superen en un 70% la veritat a l’hora de ser reenviades. A més, els investigadors del MIT (Institut Tecnològic de Massachusetts) que han dut a terme la investigació afirmen que la informació falsa es difon significativament més lluny, més ràpid, amb més profunditat i més àmpliament que la veritat, en qualsevol categoria d’informació! I per si quedés alguna mena de dubte, especifiquen que entre les falses, les més virulentes i radicals són les polítiques, la difusió de les quals és tres vegades més ràpida que la de la resta. Un altra dada, curiosa si més no, és que el factor humà –o sigui nosaltres– té un rol més important que els robots difonent notícies falses. Ep, això no vol dir que els boots no tinguin el seu paper a l’auca, que el tenen; però l’origen i el final continuem sent nosaltres. Tot plegat és l’enèsima constatació que, molt més del que ens volem fer creure a nosaltres mateixos, viure instal·lats en la mentida no ens suposa una càrrega insuportable, ans al contrari. Només quedaria per veure si de tant abusar-ne tenim punt de ruptura o bé deixarem que la mentida esdevingui norma i mesura universals.