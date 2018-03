Actualitzada 31/03/2018 a les 06:35

Tu ets una marca, tots som una marca. Al marge de la imatge que tinguis de tu mateix, quan algú et veu, t’escolta o està al teu costat, ràpidament crea una imatge de tu, una imatge que equival a la que s’emporta d’una marca comercial. T’agradi o no t’agradi, projectes una imatge i generes influència. I en el segle que vivim, on aquesta imatge vola per les xarxes socials i és més pública que mai, hem de cuidar-la, assegurant-nos que estiguem projectant amb fidelitat el nostre veritable jo. Ja fa gairebé dues dècades que es va començar a parlar de personal branding als Estats Units, però el que llavors s’aplicava a persones conegudes, ara s’estén a gairebé tothom. L’era digital ha donat lloc a nous canals en línia que fan que la nostra imatge es projecti a través de la xarxa. Cuidar els detalls, mantenir una coherència i ser fidel a la realitat, s’ha fet molt més necessari. Com ets i com vols que et vegin? Per a poder definir-te i projectar-te amb fidelitat, és important conèixer-te bé, els teus trets més destacats, valors, caràcter i capacitats. On soc i on vull arribar? És important analitzar allò que ja tens publicat, què reflecteix de la teva personalitat i tenir clar què t’agradaria reflectir. L’objectiu, per què i per a qui? Tenir-lo clar és també una part important de l’anàlisi per determinar què i on vols publicar. Què ofereixes al món? Com a ciutadà, com a professional, com a amic, com a fill, com a pare o mare... tot compta. Cada persona té diversos rols, i la marca personal ha de reflectir una mica de tots ells. L’important és ser coherent i que el que es publiqui sigui un balanç adequat del perfil: personalitat, treball, oci, aficions, vivències… Tots i cada un de nosaltres tenim una gran responsabilitat en aquest procés d’obertura al món. Estem més despullats que mai i encara que no ho pretenguem, influïm en la societat. Les xarxes socials han democratitzat aquesta influència i ara és responsabilitat de tots.