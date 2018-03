El nou luxe

Actualitzada 31/03/2018 a les 06:41

A alguns països està tornant la cultura per recuperar el passat, l’autòcton, els productes quilòmetre 0, o el que és el mateix, cuinar el que tenim a prop i que sigui de temporada. És una tendència que defensa allò natural per sobre de l’artificial, valorant l’autenticitat i la tranquil·litat dels petits moments. Enmig del fum, la contaminació, les cues i aglomeracions, les presses i els crits, necessitem cada cop més escapades fora del bullici. Un berenar amb poca llum davant una finestra en una borda envoltada de neu. L’escalf d’una tassa de te i una manteta i el contacte dels peus tocant la fusta noble de terra. El plaer de degustar productes frescos cuinats amb delicadesa i col·locats amb elegància en una bonica vaixella provençal. Un ram de flors silvestres sobre la taula o passar una estona decapant un moble antic en un pati. Aquestes són algunes de les noves tendències del luxe i confort. Fugint d’ostentacions i massificació per trobar espai per al silenci i estimular els nostres sentits. Als països nòrdics fa temps que s’ha posat de moda aquest tipus de llocs i cada cop més s’incorporen a les ofertes que tenim més a prop. Perquè de vegades la diferència entre allò bo i allò excel·lent està en els petits detalls, en aquesta copa de vidre o la nota penjada en la paret que ens recorda el que podem fer. Petits detalls que ho són tot i que els nous consumidors valoren cada cop més. Prendre un bon cafè en tassa de porcellana i conversa de bons amics davant el cruixit de la llar de foc. Un bon perfum en una estança o aquell quadre antic que penja de la paret. El luxe més exquisit, sense opulència ni estridència. Buscant les coses més simples, més petites.