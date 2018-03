Hem de fer Andorra més sostenible

Hauríem de multiplicar per cinc la superfície de bosc per absorbir les nostres emissions de CO2

29/03/2018

Jordi Llovera Massana

Andorra importa cada any 180 milions de litres de carburants, dels quals 110 els cremem aquí, fet pel qual produïm 300 milions de quilos de CO2. Una part l’absorbeixen els boscos, però per assimilar la totalitat d’aquestes emissions hauríem de multiplicar per cinc la superfície vegetal d’Andorra.

El CO2 no es veu, ni es toca, i per això és difícil fer-se una idea del que representa. Ho explicaré gràficament. El CO2 és més pesat que l’aire, i si no fos pel vent que els barreja, s’aniria acumulant en capes sobre el terra. El volum que produïm podria omplir els 468 quilòmetres quadrats d’Andorra amb 50 centímetres de gruix cada any, i en quatre anys el CO2 ens arribaria al nas i ens mataria juntament amb tots els animals terrestres i aquàtics. Segur que així deixaríem de contaminar. Però hi ha opcions molt més interessants per resoldre el problema si seguim les iniciatives, tant del sector privat com públic.

En el sector privat, l’Associació Andorra Regenera ha creat el certificat del mateix nom per dissenyar edificis i espais urbans amb criteris ecològics, confortables i de baix consum d’energia. Crèdit Andorrà impulsa el crèdit Regenera per finançar aquests projectes a un interès preferent d’1,93% fix a 20 anys. Aquest mes d’abril l’associació comença la formació per a arquitectes i enginyers que vulguin dissenyar amb aquests criteris, inclosos edificis de consum de calefacció quasi nul, a la Universitat d’Andorra.

En el sector públic, el Consell general té a tràmit parlamentari la llei de Transició Energètica i Canvi Climàtic. Segueix el full de ruta dels organismes internacionals que es basen en criteris científics, com la directiva europea de construir els edificis nous amb consum energètic quasi zero a partir del 2020, o que puguem produir i autoconsumir la nostra pròpia energia a partir de renovables. També impulsa els vehicles elèctrics i els híbrids endollables, que són una molt bona opció per reduir les emissions. Govern dona ajuts als compradors en el pla Engega, mentre que Feda i la resta de distribuïdores elèctriques implanten punts de recàrrega al car­­rer. També impulsa el pla Renova amb ajuts per a les reformes energètiques dels edificis que s’acaben de publicar al Bopa, amb propostes força interessants.

Tenim la sort de viure en un país que ens ofereix opcions per millorar l’escenari actual i reduir la quantitat d’Andorres necessàries per absorbir el CO2 que produïm de 5, 4... fins a 0 i no deixar que el CO2 ens passi dels turmells. És una tasca que ens portarà uns quants anys i que necessita la participació de tot­hom. Fem-ho bé, deixem d’ofegar-nos i avancem cap a l’Andor­ra que els hem de deixar als que venen darrere.