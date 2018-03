Successions i impostos

Actualitzada 26/03/2018 a les 07:33

Vladimir Fernàndez Armengol

Des de la creació del sistema tributari andorrà tal com el coneixem avui en dia, són nombroses les inquietuds que hem anat percebent de familiars, amics i clients, en relació a la tributació derivada de les donacions i les successions.

Quines implicacions fiscals pot tenir la meva successió per als meus hereus? Existeix alguna manera de minimitzar la tributació associada a la meva successió? Preguntes com aquestes són clars exemples de les preocupacions que envolten les donacions en vida o les successions testamentàries al nostre país.

Doncs bé, recentment el departament de Tributs i Fronteres (DTF) ha publicat una consulta vinculant que no fa sinó confirmar la necessitat de plantejar-se aquestes qüestions amb un marge de temps suficient. En l’esmentada consulta, que data del 23 d’agost del 2017, el DTF posa de manifest que tant la donació en vida de la nua propietat (mantenint el donant l’usdefruit fins al moment de la seva mort), com la donació mortis causa d’immobles generadors de rendes, està subjecta a l’impost general indirecte per considerar aquest fet com una “operació assimilada a un lliurament de béns” efectuada per un professional (el que rebi aquests béns n’ha de pagar un 4,5%). Aquest pronunciament del DTF, juntament amb les dificultats no només econòmiques que poden comportar aquestes situacions, no fa més que confirmar la necessitat de plantejar amb antelació totes aquelles qüestions relacionades amb la planificació successòria, per tal d’endreçar i facilitar el màxim possible el traspàs als nostres successors. Per tant, quan els meus familiars, amics i clients em pregunten sobre aquestes qüestions, continuo donant la mateixa resposta, encara de manera més ferma. Tot i no ser plat de bon gust per a ningú, el plantejament de determinades situacions amb suficient antelació permet anticipar-se al naixement d’imprevistos que podrien fer-les encara més dures quan es produeixin.



*Vladimir Fernàndez Armengol, Soci Crowe Horwath