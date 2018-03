La gatonera

La imperiosa necessitat d’obrir-nos comercialment cap a l’exterior

Quan es va de fires hom s’adona que el nostre model comercial ha quedat endar­rerit respecte al model global. No pas pel comportament del sector, sinó perquè el mur legal existent impedeix el desenvolupament de noves estratègies de venda. Patim una xarxa burocràtica que ens manté confinats, frontera endins. Mentre a la resta de països el comerç ha assumit plenament la seva globalització, aquí encara no s’han eliminat les traves administratives per fer-ho. Actualment, els nostres competidors comercials envien productes a qualsevol lloc, en unes poques hores, amb ports gratuïts i amb les mateixes garanties, com si fossin servits des de darrere del taulell. Les estratègies comercials de les marques, dels distribuïdors, dels sistemes de pagament digitals, de les companyies de distribució globals, han evolucionat amb els nous temps, mentre que els nostres reglaments duaners, fiscals i bancaris resten immòbils. Quan podrem vendre a distància amb les mateixes condicions que un comerç de la Unió Europea? S’està negociant això amb Brussel·les? Crec que el sector assentirà que aquesta hauria de ser una de les qüestions principals en la misteriosa negociació del Govern amb la Unió Europea. Perquè de mantenir-se la mateixa franquícia duanera d’uns pocs centenars d’euros, l’obligatorietat de passar per les mans dels transitaris A + B, haver d’avançar l’IVA dels productes venuts per Internet, entre altres entrebancs, pot donar la sensació que es vulgui mantenir l’Estat del benestar de l’Administració, que no de la població, gràcies als seus estocs del sector comercial. La reglamentació no està adaptada als canvis de comportament dels compradors, dels proveïdors, dels fabricants i dels transportistes. Perquè el comerç sempre és comerç. Un que compra i un que ven. El que sí canvia és la forma de fer. Aquí és on cal ser diligent, marcar la diferència, adaptar-se als nous temps. Un sector comercial dinàmic, obert a l’exterior, ajudaria a diversificar el finan- çament de l’Estat. Malauradament, l’obertura econòmica de DA funciona com una gatonera mal engiponada que permet entrar però no sortir. Cal canviar-la per una altra gatonera que permeti entrar i sortir.