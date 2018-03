En un país com el nostre hem de saber buscar nous models i estar a l’altura de la nova demanda

Innovació, qualitat de servei, noves experiències i personalització. Aquestes són les claus dels turistes actuals, noves exigències per a nous models de viatgers. En un país com el nostre hem de saber buscar nous models i estar a l’altura de la nova demanda. Aquests dies, en el 10è congrés mundial de turisme de neu, hem pogut escoltar experts de diferents països amb les darreres tendències i novetats del sector. El 10% del PIB mundial està relacionat amb el sector turístic i està previst que cada cop vagi en increment. De fet en 30 anys el nombre de vols d’aerolínies es doblarà, segons alguns experts. Destaca el canvi del turista, la sofisticació del client, que busca experiències úniques i personalitzades. Els clients ja no volen, majoritàriament, ressorts de turisme massiu en habitacions clonades i menjar estàndard. Busquen experiències úniques, exclusivitat i servei personalitzat. Estades més curtes però més intenses que ajudin a deixar enrere la rutina. En aquest sentit és important potenciar més l’autòcton. Des de la cultura a la gastronomia, en un retorn als orígens més purs. Des de la recuperació arquitectònica a la integració amb l’entorn. Els temps canvien, i els gustos també. La importància d’oferir autenticitat i originalitat combinats amb un servei impecable és la clau. En aquest punt és on ens queda encara molta feina per fer, diversificar l’oferta i fer del nostre país una experiència única. La base la tenim, només cal que polim el diamant en brut per incrementar el seu poder de seducció i ho aconseguirem.