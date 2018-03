Raons per fer una vaga

DA està retallant drets tant als empleats públics com als del sector privat

Actualitzada 23/03/2018 a les 06:40

La setmana passada Andorra va viure una històrica vaga de funcionaris. Per primer cop en molts anys, un col·lectiu de treballadors va decidir aturar-se per reivindicar uns drets que consideren, i crec que amb raó, vulnerats.

La reforma de la Funció Pública de DA torna a evidenciar un tarannà conservador i neoliberal que no només està afectant els treballadors de l’administració. Les retallades també estan arribant al sector privat. De fet, aquí seran encara més dures.

Per això, ara més que mai, els assalariats han d’evitar caure en la trampa que es vol plantejar interessadament des de DA: la de vendre que els treballadors públics el que volen és mantenir privilegis, quan en realitat són condicions i drets guanyats. I tot aquell treballador de l’àmbit privat que pugui caure en la temptació d’“alegrar-se” de les retallades al sector públic l’únic que està fent, en realitat, és tirar-se pedres sobre la seva pròpia teulada.

Qui, principalment des del sector privat, s’entesti a fer part d’una cursa per veure qui serà més perjudicat per les reformes de DA i qui és més maltractat per l’actual majoria diria, amb respecte, que s’està equivocant. Aquí no es tracta de veure qui té més o menys drets, i sobretot, qui hi perd més o menys, sinó d’evitar que ningú en perdi, i també, és clar, mirar d’igualar-los, però en direcció positiva: que qui pitjor està millori. Cal recordar que al nostre país les condicions laborals i salarials són, amb caràcter general, més aviat dures i severes.

La reforma de la Funció Pública va molt més enllà de qüestions vinculades a condicions laborals. Toca també aspectes importants pels quals entenc perfectament la vaga. L’eliminació de la figura de funcionari en gran part dels àmbits de l’administració suposa una espasa de Dàmocles perquè es perdria la neutralitat que se suposa a tot treballador públic. I això és un risc per a tots!, per als empleats públics afectats però encara molt més per a la resta de ciutadans i per als empresaris que hi hauran de tractar.

I tampoc podem oblidar que Govern ha tingut un discurs constant de menysteniment cap als treballadors públics que ha generat molta desmotivació. Per exemple, en àmbits que ens haurien de preocupar a tots com ara els cossos especials, molts departaments tècnics i educació.