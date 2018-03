Cal que els treballadors i els pensionistes es mobilitzin

Actualitzada 22/03/2018 a les 20:59

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) vol fer una crida a totes les treballadores i tots els treballadors de l’empresa privada perquè se sumin a les mobilitzacions que tindran lloc els propers dies. L’USdA ha reclamat al Govern dels millors, al Govern de Toni Martí Petit, la tretzena paga obligatòria per a les empreses privades amb la finalitat d’augmentar la massa salarial de tots els treballadors. Des de l’USdA estem convençuts que tot el teixit productiu de la petita i mitjana empresa ens ho agrairà. Tanmateix, les cotitzacions a la CASS també es veuran realçades. Un altre punt important que el sindicat defensa és l’abolició de l’acomiadament lliure, autèntica espasa de Dàmocles que plana sobre el cap de tots els treballadors i treballadores d’Andor­ra. Defensar la instauració de dos dies de festa setmanal obligatoris per a tots els treballadors de l’empresa privada amb un cap de setmana com a mínim festiu per a tots aquells que per la natura de la seva feina hagin de treballar els caps de setmana i d’aquesta manera fer efectiva la conciliació de la vida familiar i la vida laboral. Per a les persones jubilades que veuen el seu poder adquisitiu disminuït dia rere dia també demanem un augment en les pensions, per equiparar-les amb el salari mínim. Un tema cabdal és la regulació del preu de l’habitatge. És un atracament a mà armada que una vegada assolit el termini del contracte de lloguer, el llogater pugui augmentar el preu del lloguer en la quantitat que vulgui, atracament que està consentit per la legislació andorrana. A la vista de tots aquests motius, cal que els treballadors de les empreses privades i els col·lectius de jubilats, que són els més vulnerables, surtin al carrer per dir prou, prou a polítiques ràncies, prou supeditar a l’oferta i la demanda el mercat laboral, els drets s’han de respectar, dret a l’habitatge, dret al treball digne i dret a pensions dignes, entre d’altres. Reclamem una Andor­ra per viure i no exclusivament per treballar. O ara o mai!